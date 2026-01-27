ИЗПРАТИ НОВИНА
АДФИ установи скандални нарушения при ремонт за близо 3 млн. лева в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04
© Plovdiv24.bg
Доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) установява сериозни и системни нарушения при изпълнението на обществена поръчка за близо 3 млн. лв. за строително-монтажни работи в базите на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове" в Пловдив.

Проектът е реализиран по време на предишния кметски мандат на Здравко Димитров, а възложител е тогавашният заместник-кмет по екология Анести Тимчев. Финансиран е с европейски средства и с част от 30-милионния общински заем, одобрен от Общински съвет – Пловдив за конкретни инвестиции.

Още през юли 2024 г. общинските съветници Николай Гюров и Добромира Костова извършиха проверка на място и подадоха сигнали до икономическа полиция, прокуратурата и управляващия орган, след като установиха, че обектът не изпълнява заложените цели, а качеството на ремонтите е компрометирано.

Финансовата инспекция на АДФИ констатира:

 • Липса на обосновка на прогнозната стойност – няма пазарни проучвания, консултации или комисии;

 • Използване на количествено-стойностна сметка, отнасяща се до други СМР, различни от предмета на поръчката;

 • Реално извършени основен ремонт и реконструкция, представени формално като "текущ ремонт", без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж, в нарушение на ЗУТ;

 • Плащания, извършени по заменителна таблица без дата, с противоречиви и неверни данни;

 • Разминавания между реално изпълнените и актуваните строителни дейности, установени при контролни замервания;

 • Разходване на средства от общински дълг не по предназначението, одобрено от Общинския съвет.

На практика, въпреки изразходваните милиони, основната цел на проекта – подобряване на микроклимата и намаляване на замърсяването на въздуха – не е постигната, а проблемите с праха, калта и лошото качество на инфраструктурата остават.

"Този доклад потвърждава, че сигналите ни са били напълно основателни. Става дума за сериозни управленски провали и липса на контрол при разходването на публични средства", заяви общинският съветник Николай Гюров.

Случаят поставя пряко въпроса за отговорността на възложителя и на управлението, допуснало тези нарушения, както и за необходимостта от реални последици при злоупотреба с публичен ресурс.


Още по темата: общо новини по темата: 13
22.10.2025 БСП: Озадачаващо е мълчанието на община Пловдив
21.10.2025 Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се разследва
21.10.2025 Общински съветник: Съмненията висят във въздуха
20.10.2025 Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
20.10.2025 Два автомобила на жандармерията си тръгнаха от община Пловдив
20.10.2025 Ето го проекта, заради който Европрокуратурата разследва община Пловдив
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






