АДФИ установи скандални нарушения при ремонт за близо 3 млн. лева в Пловдив

© Plovdiv24.bg Доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) установява сериозни и системни нарушения при изпълнението на обществена поръчка за близо 3 млн. лв. за строително-монтажни работи в базите на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове" в Пловдив.



Проектът е реализиран по време на предишния кметски мандат на Здравко Димитров, а възложител е тогавашният заместник-кмет по екология Анести Тимчев. Финансиран е с европейски средства и с част от 30-милионния общински заем, одобрен от Общински съвет – Пловдив за конкретни инвестиции.



Още през юли 2024 г. общинските съветници Николай Гюров и Добромира Костова извършиха проверка на място и подадоха сигнали до икономическа полиция, прокуратурата и управляващия орган, след като установиха, че обектът не изпълнява заложените цели, а качеството на ремонтите е компрометирано.



Финансовата инспекция на АДФИ констатира:



• Липса на обосновка на прогнозната стойност – няма пазарни проучвания, консултации или комисии;



• Използване на количествено-стойностна сметка, отнасяща се до други СМР, различни от предмета на поръчката;



• Реално извършени основен ремонт и реконструкция, представени формално като "текущ ремонт", без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж, в нарушение на ЗУТ;



• Плащания, извършени по заменителна таблица без дата, с противоречиви и неверни данни;



• Разминавания между реално изпълнените и актуваните строителни дейности, установени при контролни замервания;



• Разходване на средства от общински дълг не по предназначението, одобрено от Общинския съвет.



На практика, въпреки изразходваните милиони, основната цел на проекта – подобряване на микроклимата и намаляване на замърсяването на въздуха – не е постигната, а проблемите с праха, калта и лошото качество на инфраструктурата остават.



"Този доклад потвърждава, че сигналите ни са били напълно основателни. Става дума за сериозни управленски провали и липса на контрол при разходването на публични средства", заяви общинският съветник Николай Гюров.



Случаят поставя пряко въпроса за отговорността на възложителя и на управлението, допуснало тези нарушения, както и за необходимостта от реални последици при злоупотреба с публичен ресурс.