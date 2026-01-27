ЗАРЕЖДАНЕ...
|АДФИ установи скандални нарушения при ремонт за близо 3 млн. лева в Пловдив
Проектът е реализиран по време на предишния кметски мандат на Здравко Димитров, а възложител е тогавашният заместник-кмет по екология Анести Тимчев. Финансиран е с европейски средства и с част от 30-милионния общински заем, одобрен от Общински съвет – Пловдив за конкретни инвестиции.
Още през юли 2024 г. общинските съветници Николай Гюров и Добромира Костова извършиха проверка на място и подадоха сигнали до икономическа полиция, прокуратурата и управляващия орган, след като установиха, че обектът не изпълнява заложените цели, а качеството на ремонтите е компрометирано.
Финансовата инспекция на АДФИ констатира:
• Липса на обосновка на прогнозната стойност – няма пазарни проучвания, консултации или комисии;
• Използване на количествено-стойностна сметка, отнасяща се до други СМР, различни от предмета на поръчката;
• Реално извършени основен ремонт и реконструкция, представени формално като "текущ ремонт", без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж, в нарушение на ЗУТ;
• Плащания, извършени по заменителна таблица без дата, с противоречиви и неверни данни;
• Разминавания между реално изпълнените и актуваните строителни дейности, установени при контролни замервания;
• Разходване на средства от общински дълг не по предназначението, одобрено от Общинския съвет.
На практика, въпреки изразходваните милиони, основната цел на проекта – подобряване на микроклимата и намаляване на замърсяването на въздуха – не е постигната, а проблемите с праха, калта и лошото качество на инфраструктурата остават.
"Този доклад потвърждава, че сигналите ни са били напълно основателни. Става дума за сериозни управленски провали и липса на контрол при разходването на публични средства", заяви общинският съветник Николай Гюров.
Случаят поставя пряко въпроса за отговорността на възложителя и на управлението, допуснало тези нарушения, както и за необходимостта от реални последици при злоупотреба с публичен ресурс.
