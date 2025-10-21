Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се разследва

© Plovdiv24.bg Общинският съветник Илия Гатев от "Независими за Пловдив" настоява кметът Костадин Димитров да отговори за акцията на Европейската прокуратура в Община Пловдив. Той напомня, че мандатът на сегашния кмет на ГЕРБ е започнал с решение на Общинския съвет за одит на предишния мандат, но до момента такъв не е направен. Било логично да се проверят всички проведени обществени поръчки и всички сключени договори от предишната власт.



Господин Гатев очевидно не е забелязал, че по коридорите на кметството и в Общинския съвет висят огромни надписи: "Не пипай предишната власт. Ако разследваш минали престъпления, няма да имаш комфорта да вършиш нови“. Написано е с невидимо мастило, шпионска работа, което избива в главите само на онези, които са на власт в момента.



В предишни общински съвети е имало комисии, които да ревизират минали мандати. Докато в комисиите си чоплеха носа, мандатите свършваха и дейността им се изчерпваше с леко подръпване на умрял лъв за опашката. Правеха това безсмислено упражнение заради избирателите, на които обещаваха, че предишните ще сърбат бобена чорба в затворническата килия. Но от избирателите никой не се интересува до следващите избори.



На сесия съм чувал следния диалог:



“Вие не сте типичен представител на ГЕРБ, защото сте известен лекар“.



“А вие сте добър представител на БСП, защото сте неизвестен учител“.



Блестящо наистина! Така се търси черна котка в тъмна стая, както е казал Мао. “Изпълнявай нарежданията, независимо дали разбираш целите ­ тях ще ги схванеш в процеса на изпълнението" - и това е казал.



Точно това правят и общинските съветници. Накрая се оказва, че не са разбрали добре урока, ­ не схващат целите, дори и в процеса на изпълнение.Те само изпълняват нарежданията на своите партийни секретари. Това вече е достатъчно основание да си метнат въжето, вместо да ни убеждават, че ние трябва да увиснем вместо тях.



Повечето общински съветници се държат като смели граждани в началото на мандата и после си гълтат езиците. Така разбираме, че мълчанието им е от изключителна важност за развитието на града. Възможно е да си помислим, че са мъдри дори. Винаги съм очаквал някой да стане в изблик на прозрение и да каже: "Дами и господа, в тази зала сме се събрали голяма група идиоти. Не сме в състояние да взимаме каквито и да било решения, освен да ставаме за смях. Току-що станахме, за което молим да бъдем извинени!“



Веднъж Спас Гърневски нападна Георги Гергов по повод "Пълдин туринвест“. Нито някой го подкрепи, нито го обориха. От страх. Колективният страх на облечените с доверието на пловдивчани е за нужника. Пускаме водата и готово!



Толкова за призива на господин Илия Гатев. Моля ви, не ставайте смешни. Дърпайте си умрелия лъв за опашката, забавно е. С пожелание всички престъпления да бъдат разкрити и наказани.