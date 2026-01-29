ИЗПРАТИ НОВИНА
ПП–ДБ: Доклад на АДФИ разобличава скандални нарушения при обществена поръчка на община Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43
© Plovdiv24.bg
Управлението на публичните средства в Пловдив буди сериозна тревога. Това заявяват общинските съветници от коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България“ в официална декларация, с която настояват за незабавна промяна в начина, по който се възлагат и контролират обществените поръчки в града.

Повод за позицията е доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), изготвен по повод ремонт на базата на ОП "Чистота“ – проект, който вече е обект на институционални проверки. Вместо да разкрие единичен административен пропуск, докладът описва поредица от сериозни и повтарящи се нарушения, които по думите на съветниците от ПП–ДБ показват модел на системно заобикаляне на закона и липса на контрол.

"Случаят с ОП ‘Чистота’ не е изолиран инцидент. Той е илюстрация на дълбоко вкоренен начин на работа в общинската администрация“, казват съветниците.

Докладът на АДФИ разкрива сериозни нарушения още от самото начало на процедурата: няма яснота как е определена прогнозната стойност на поръчката, няма пазарни проучвания, няма протоколи, няма документи за назначена комисия. Възложителят не е спазил базови законови изисквания, а крайният резултат са неправомерни плащания, ограничена конкуренция и съмнителен избор на изпълнител.

"Това не е техническа грешка. Това е целенасочено неглижиране на правилата – с реална вреда за бюджета и за гражданите“, категорични са от ПП–ДБ.

Съветниците алармират, че дори докладът на АДФИ не е разпространен официално до всички комисии в Общинския съвет, което поражда основателни въпроси – кой и защо крие тази информация?

"Сблъскваме се с непрекъснат отказ от достъп до документи, които по закон трябва да са публични. Това не е случайност – това е умишлено ограничаване на контрола“, заявяват от ПП–ДБ.

Те подчертават, че липсата на прозрачност води до безконтролно харчене на публични средства и подкопава доверието в институциите.

Според групата, случаят с ремонта на базата на ОП "Чистота“ не е първият и със сигурност няма да е последният, ако моделът на работа не бъде променен.

И припомнят:

- програмата за подмяна на печки с климатици, довела до съдебни дела и заплаха от финансова загуба в размер на 2,5 милиона лева;

- строителството на стадион "Ботев“, около което продължават въпросите за прозрачност и отчетност;

- и други обществени поръчки, при които също липсва достатъчна информация и реална отчетност.

"Говорим за система, в която липсва контрол, конкуренцията е формална, а решенията се вземат на тъмно. Това вече не е недоглеждане – това е подход“, заявяват от групата.

Особено показателна е липсата на каквото и да било пазарно проучване при определянето на стойността на поръчката. Според ПП–ДБ това е ключов момент, защото именно тази стъпка гарантира дали даден договор е икономически обоснован и дали не се плаща повече от пазарната цена.

"В този случай няма никакви документи, никакъв пазарен анализ. Имаме разход, без аргумент. А това е директен път към финансови корекции и санкции“, подчертават съветниците.

Още по-притеснително според тях е, че в предишни дебати представители на изпълнителната власт са заявявали публично, че такива проучвания "не са задължителни“. Сега виждаме резултата от това безхаберие – актове за нарушения, съмнения за ощетен бюджет и накърнен обществен интерес.

Съветниците от ПП–ДБ заявяват, че няма как да се говори за единични случаи, когато моделът се повтаря. Според тях в основата на всичко стои липсата на политическа воля за прозрачност, отчетност и реален контрол.

"Когато една администрация години наред работи без ясни правила, резултатът е предсказуем – загубено доверие, пропилени пари и усещане за безнаказаност.“

От ПП–ДБ предлагат

- Пълен достъп до доклада на АДФИ за всички общински съветници и гражданите;

- Незабавно ревизиране на всички ключови обществени поръчки, включително тази на ОП "Чистота“;

- Въвеждане на задължителни и документирани пазарни проучвания като етап от всяка обществена поръчка

- Поемане на политическа отговорност от замесените лица;

- Реална промяна в управленските практики на Община Пловдив.

"Достатъчно. Град като Пловдив заслужава почтено, разумно и отговорно управление. Парите на пловдивчани не са разменна монета за влияние, нито инструмент за задкулисие. И ние няма да позволим това да продължи“, категорични са от ПП–ДБ.


