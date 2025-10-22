БСП: Озадачаващо е мълчанието на община Пловдив

© Plovdiv24.bg Във връзка с проверката на Община Пловдив от страна на европейската прокуратура БСП - Пловдив задава следните въпроси и заявява следното:



Защо Община Пловдив до този момент не намери смелост да направи пресконференция или да излезе със съобщение относно шумната прокурорска акция? Озадачаващо е мълчанието на община Пловдив по повод въпрос, на пръв поглед рутинен. Или не е рутинен?



Община Пловдив трябва да свикне да бъде проверявана както от национални, така и от европейски институции. Дейността на Общината е пред очите на всички и се извършва с обществени средства за обществени цели. Всеки лев, изразходван за града и неговите граждани, трябва да бъде прозрачен и подчинен на публичния интерес.



БСП-Пловдив декларира, че ще окаже пълно съдействие на всички органи на национално и европейско ниво, чиято дейност е насочена към защита на интереса на пловдивчани. Ще продължим да бъдем коректив, да задаваме неудобни въпроси и да отстояваме принципите на доброто управление и отчетността.



Призоваваме всеки, който има информация или съмнения за нарушения, да изпълни своя граждански дълг и да уведоми съответните органи, за да могат те да извършат своите проверки. Не можем да разчитаме единствено на трибуната на Общинския съвет или медиите за евтин популизъм.



БСП – Пловдив категорично заявява своята непримиримост към всякаква форма на корупция, злоупотреба с власт или финансови нарушения. Нашият ангажимент е към гражданите на Пловдив – към тяхната сигурност, доверие и достойнство. Ние ще бъдем безкомпромисни в защитата на публичния интерес и няма да позволим политически или лични интереси да надделяват над общото благо.