Общински съветник: Съмненията висят във въздуха
Автор: Георги Кирилов 10:29Коментари (0)396
© Plovdiv24.bg
Общинският съветник Илия Гатев от "Независими за Пловдив" настоява кметът Костадин Димитров да отговори за акцията на Европейската прокуратура в Община Пловдив вчера. Ето какво написа Гатев:

"Скъпи съграждани! Не съм изненадан от акцията на Европейската прокуратура в Община Пловдив, за която разбрахме от медиите.

Мандатът на сегашния кмет на ГЕРБ Костадин Димитров стартира с решение на Общинския съвет за одит на предишния мандат, но до момента такъв не е направен и не са огласени публично резултатите от него. Беше логично да се проверят всички проведени обществени поръчки и всички сключени договори от предишната власт.

Във връзка с приемането на бюджета за 2024 година беше натъртено за лошото наследство от кмета Здравко Димитров, за "дупката" от 20 млн. неразплатени средства, която е останала, за неизгодния договор за изпълнение за Голямоконарско шосе, в който са заложени средства, които не се финансират от ЕС, за допълнителните средства за Кукленско шосе, за множеството безлихвени заеми, които се опростиха за сметка на бюджета.

Последното ни питане беше за проекта за замяна на печките с твърдо гориво с екологични отоплителни уреди. Стартиралият през 2019 година проект е с финансова корекция от 2 млн. и 700 хил. лева, заради нарушения в обществените поръчки, което е обжалвано, но замяната на една печка по цените, които са заложени, излиза грубо над 6 000 лева. Това е без администрирането и рекламирането на проекта, което възлиза на нови стотици хиляди лева.

За съжаление, сегашният кмет пропусна да започне "на чисто" като каже истината за предишния мандат - честно и отговорно. Логичен е въпросът дали не е поел по същия път с неизгодните договори и завишените цени.

Считам, че е редно г-н Димитров да отговори конкретно за акцията на Европейската прокуратура - каква е целта? Какво да очакваме като резултат от нея? Има ли установени нарушения и кой е виновен? Взети ли са мерки?

Обществото трябва да знае час по-скоро отговорите на тези въпроси, защото съмненията висят във въздуха.


