Разпитват свидетели, за да разгадаят имотната измама с 3 апартамента в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 14:58Коментари (0)43
© Plovdiv24.bg
В Окръжния съд продължава делото срещу Цонка Ганева, Иван Стоянов, Стоимен Банков, Емил Димитров, Емил Чардарав и Красимир Тончев, подсъдими за измама с три апартамента на Иван Кацаров от Кючука на обща стойност 346 400 лева, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Според обвинителния акт подсъдимите са се познавали от години с Кацаров и знаели, че той притежава множество имоти и иска да продаде един от тях. Те също били наясно с проблемите на пострадалия със злоупотреба с алкохол, което го правело по-податлив на манипулации. Целта им била да измамят Кацаров, като продадат имотите му и задържат парите.

Пострадалият бил убеден, че парите трябва да отидат при подсъдимите, но поради запорирани банкови сметки предоставил своята сметка, в която били преведени сумите от покупко-продажбата. Така те получили парите, мислейки, че не са негови.

"Дружеството, купило апартаментите, е представлявано от Емил Димитров и след това ги препродава на други лица, за да се прекъсне веригата. Те получават два пъти пари – веднъж при покупко-продажбата и след това от новите собственици, а пострадалият остава на нула“, обясни през миналото лято прокурор Пантов.

Той допълни, че Кацаров е бил държан над 3 месеца без телефон, за да не разбере какво се случва с имотите му.

Иван Стоянов е подсъдим и по още едно обвинение. През 2018 г. той успял да измами Латинка Митева, убеждавайки я, че по банковата ѝ сметка ще постъпят негови пари – сумата от 15 000 евро, която тя трябвало да изтегли и предаде. По този начин причинява имотна вреда на майка ѝ.

В залата днес част от пострадалите лица подадоха молби да бъдат конституирани като частни обвинители и граждански ищци, с претенции за обезщетения. 

Кацаров внесе граждански иск подсъдимите да му заплатят солидарно сумата от 346 400 лв. Съдът не прие желанието му, за да не утежни съдебния процес, който и без това е с множество подсъдими. 

Защитата на подсъдимите оспори яснотата на обвинителния акт. Адвокат Паров заяви, че обвинението "не отговаря на изискванията на закона и ограничава правото на защита“. По думите му по отношение на Емил Димитров липсва ясно разграничение дали той е привлечен като помагач, или съизвършител, а в различни части на документа са използвани противоречиви формулировки.

Съдът отказа да върне обвинителния акт на прокуратурата. Съдия Зорница Тухчиева ще изиска на всеки един от подсъдимите да му бъде назначен резервен защитник, за да може при евентуално отсъствие на някого процесът да не се забавя.

Делото продължава на 5 декември с разпит на свидетели.


