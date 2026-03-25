Вече близо година продължава съдебният процес срещу подсъдимите от своеобразното ОПГ, успяло да продаде трите апартамента на пострадалия Иван Кацаров от Кючука, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Миналият месец след 4 неуспешни опита съдебният процес все пак започна. Няколко свидетели вече са разпитани, но остават още много, докато стане ясно виновни ли са, или не предадените на съд петима мъже и една жена. Имотната измама е на обща стойност от 346 000 лева.
Двама от подсъдимите - Иван Стоянов и Стоимен Банков, са задържани за постоянно в ареста и са обвинени като извършители. Другите четирима са Емил Димитров, Емил Чардаров, Цонка Ганева и Красимир Тончев са обвинение, че са били помагачи.
По-рано днес се проведе поредното заседание. Един от подсъдимите Емил Димитров се оказа без упълномощен защитник. Двамата му адвокати го били информирали, че имат други много важни дела в Пазарджик и Раднево и нямало как да присъстват. Мъжът се бе подготвил с резервен адвокат, но въпреки това настояваще за другите двама. Съдът даде почивка, за да прецени как да продължи днешното заседание.
Припомняме, че процесът бе отлаган и заради здравословното състояние на част от подсъдимите.
Според обвинителния акт подсъдимите са се познавали от години с Кацаров и знаели, че той притежава множество имоти и иска да продаде един от тях. Те също били наясно с проблемите на пострадалия със злоупотреба с алкохол, което го правело по-податлив на манипулации. Целта им била да измамят Кацаров, като продадат имотите му и задържат парите.
Процесът продължава и в началото на април.
Нови препятствия пред разплитането на голямата имотна измама в Кючука
Няма данни за конфликти или тормоз над седмокласничката, която сложи край на живота си в Пловдив
