|Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
Делото не може да започне вече 4-ти месец в Районен съд - Пловдив. За имотната измама на обща стойност от 346 000 лева са предадени на съд петима мъже и една жена.
Двама от подсъдимите - Иван Стоянов и Стоимен Банков, са задържани за постоянно в ареста и са обвинени като извършители. Другите четирима са Емил Димитров, Емил Чардаров, Цонка Ганева и Красимир Тончев са обвинение, че са били помагачи.
По време на предходното заседание стана ясно, че подсъдимият Стоянов е с влошено здраве, което отложи процеса.
В днешното заседание той отново сподели, че не се чувства добре.
"Не мога да се храня от два месеца. Повръщам храна. Карат ме на лекар с белезници и като ме видят казват, че нищо ме няма и ме връщат пак в затвора.", каза той.
От своя страна, подсъдимият Банков също сподели, че е с влошено здраве.
Междувременно защитата на подсъдимия Красимир Тончев съобщи, че клиентът му има нужда от хоспитализация и присъствието му в зала е трудно.
Докато съдебният състав, прокуратурата и защитниците дискутираха въпросите, Тончев не се почувства колабира, което наложи прекратяване на съдебния процес.
Той бе отложен за 23 януари този месец.
По времето на заседанието част от адвокатите пожелаха отвод на съдебния състав и съдебните заседатели, но той не бе уважен.
Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
