Опасен участък на автомагистрала "Тракия“ край Пловдив се превръща във все по-сериозен риск за шофьорите. По думите на пътуващи, дълбоки неравности и разрушена настилка в района на 126-ия километър водят до инциденти, повреди по автомобилите и опасни ситуации на пътя. Една от потърпевшите е Борика Николова, която на връщане от морето към София преживява истински кошмар. Автомобилът, в който пътува, пука гума, докато се движи в лентата за изпреварване.

Колата поднесе. Добре, че приятелят ми успя да я овладее. Малко преди това беше изпреварил товарен камион и в този момент нямаше други автомобили около нас. Така успя да се прибере безопасно в аварийната лента разказва пред БНТ Борика Николова

По думите ѝ новата гума, поставена едва преди две седмици, е била напълно разкъсана след преминаването през острите ръбове на разрушения асфалт.

След инцидента те потърсили съдействие от фирма за пътна помощ, но останали неприятно изненадани и от отношението на пристигналия служител.

"Започна да ни крещи, че не знаем как се поставя крик и че заради нас животът му е в опасност“, твърди Николова.

Шофьори, които редовно преминават по автомагистрала "Тракия“, също алармират за състоянието на настилката, особено в района на пътния възел за село Труд, където, по думите им, асфалтът е силно компрометиран.

"Абсолютно безобразие е. Увеличават винетките, увеличават таксите, а пътищата стават все по-лоши“, коментира водач.

Друг шофьор посочва, че в проблемния участък има множество дупки и според него поне трябва да бъде поставена временна сигнализация за неравности, докато бъде извършен ремонт.

Потърпевшите настояват институциите да предприемат спешни мерки, преди компрометираната настилка да стане причина за по-тежък пътен инцидент.