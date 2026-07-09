Военнотранспортният самолет "Спартан“ ще изпълни поредна спешна хуманитарна мисия, като този път на борда му ще бъде 5-месечно бебе от УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив. Детето е с тежко вродено чернодробно увреждане и ще бъде транспортирано до специализирана клиника в Италия, където ще му бъде извършена животоспасяваща чернодробна трансплантация.

Това е третата поредна медицинска мисия на военнотранспортния самолет в рамките на едва три денонощия, след като вече бяха осъществени два спешни полета за деца, нуждаещи се от лечение в Германия.

Във вторник "Спартан“ транспортира 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев“ до Щутгарт. Полетът първоначално е бил планиран за друг пациент, но заради критичното състояние на момчето датата е била преотстъпена.

Лекарите са диагностицирали при него рядко заболяване - чернодробна недостатъчност и свръхостра форма на болестта на Уилсън, което налага спешна трансплантация. След извършените изследвания е станало ясно, че в семейството няма подходящ донор и единственият шанс за лечение е в германска клиника.

По информация на д-р Благомир Здравков, който придружава пациентите по време на тези мисии, полетът е преминал успешно и момчето вече е настанено за лечение.

В сряда военнотранспортният самолет изпълни втора спасителна мисия, превозвайки 12-годишно момиче до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък престава да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация.

Поради високия риск от спонтанни кръвоизливи самолетът е летял на по-ниска височина, което е довело до по-силна турбуленция и допълнителни предизвикателства за екипажа. Въпреки това пациентката е останала в стабилно състояние под непрекъснат медицински контрол.

По време на полета за нея са се грижили д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Борисова. По думите ѝ всяка мисия изисква различна подготовка - понякога екипът разполага със седмица, а друг път само с няколко часа, но благодарение на съвместните тренировки с екипажите на Военновъздушните сили всички полети протичат успешно.

Трите последователни медицински мисии за три дни подчертават ключовата роля на военнотранспортния самолет "Спартан“ при транспортирането на деца, нуждаещи се от животоспасяващо лечение извън България.

Според д-р Благомир Здравков координацията между медицинските екипи и Военновъздушните сили позволява да бъдат преодолени ограниченията на здравната система при най-тежките случаи.

Той посочва още, че от 2016 г. досега няма нито една провалена медицинска мисия или загубен пациент на борда на "Спартан“. Дори в случаите, когато по време на полет се е налагала реанимация, децата винаги са били предавани в стабилно състояние на приемащите лечебни заведения.