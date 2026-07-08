Сериозен инцидент днес блокира движението по автомагистрала "Тракия“ и предизвика огромно километрично задръстване в посока Бургас. По-рано днес, в района на 88-ия километър на аутобана, се е запалил тежкотоварен автомобил. Plovdiv24.bg припомня, че инцидентът наложи временното ограничаване и пълно спиране на трафика в участъка, докато екипите на пожарната и полицията овладеят ситуацията.

По данни от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, запалилият се камион е превозвал рула с хартия. Зад волана на превозното средство е бил чужд гражданин от Босна и Херцеговина.

Въпреки че към настоящия момент магистралата официално е отворена за движение, трафикът остава под пълен блокаж, а колоната от автомобили е "затапена“. Свидетели от мястото на събитието съобщават за критична ситуация веднага след отбивката за Динката в посока Пловдив.

"Тея малоумници уж са отворили магистралата, ама всичко си е затапено. Спряло е напълно, задръстването е поне 5 километра“, споделя в сигнал до Plovdiv24.bg изнервен шофьор, попаднал в капана на пътя.

Снимки от мястото на събитието показват мащаба на блокадата. Cтотици автомобили са спрели на място, а отчаяни пътници са слезли от превозните средства по платното, за да чакат раздвижване на колоната. Движението е нулево, а напрежението сред пътуващите расте.

От МВР отправиха официален призив към всички водачи, които се намират в района на огромното задръстване, да проявят необходимото търпение и самообладание. Органите на реда апелират шофьорите да се придвижват с повишено внимание и със скорост, съобразена с тежката пътна обстановка, веднага щом трафикът бъде освободен.