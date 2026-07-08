Cнимки от мястото на сериозния инцидент на 88-ия километър на автомагистрала "Тракия“ разкриват мащаба на щетите и причината за огромния транспортен колапс в посока Бургас, предават читатели на Plovdiv24.bg.

Кабината на тежкотоварния автомобил, управляван от босненски гражданин, е напълно изпепелена от огъня. От нея е останал единствено обгорял метален скелет, който вече е натоварен на специализирана платформа на пътна помощ и се транспортира извън аутобана.

На мястото на инцидента тече мащабна операция по разчистване на пътното платно. Огромният товар от рула хартия, който ТИР-ът е превозвал, се е превърнал в купчина димящи и полуизгорели отпадъци, разпръснати по асфалта.

За да се освободи движението, в разчистването е включена тежка техника. Багер и челен товарач (Bobcat) прехвърлят тоновете съсипана хартия в специални контейнери. На място остава дежурен екип на Пожарната, тъй като от останките все още се издига гъст дим. Екипи на Пътна полиция са разположили сигнални конуси и направляват трафика, опитвайки се да пропускат автомобилите.

ГАЛЕРИЯ: Разчистват изпепеления ТИР, движението е блокис километри ‹ Виж всички 12 снимки ›

Въпреки усилията на службите и присъствието на полицията, пропускателната способност на участъка е критично ниска. Поради това огромното задръстване от над 5 километра продължава да държи стотици шофьори и пътници в капан.

От МВР напомнят на водачите да проявят максимално търпение и да преминават с изключително ниска и съобразена скорост покрай работещите на платното екипи.