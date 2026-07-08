Бързата и адекватна намеса на пловдивския психолог д-р Ана Ройдева предотврати възможна трагедия, след като тя стана свидетел на агресия и заплахи за убийство спрямо възрастна жена в пловдивски парк. За случая съобщи самата тя в личния си профил във Фейсбук, публикувайки и видеоматериал от инцидента.

Благодарение на нейната гражданска позиция, насилникът вече е задържан от органите на реда.

Инцидентът се развива на пейка в паркова среда, където д-р Ройдева заснема видеоклип. На кадрите се вижда как мъжът упражнява явен психологически натиск върху трудноподвижната възрастна жена, която е с бастун. По думите на психолога, мъжът е изисквал от жената сумата от 170 евро - сума, представляваща основната част от нейната пенсия.

След като жената обяснила, че не знае къде са парите и вероятно са изгубени, мъжът е отправил директни заплахи за убийство. Д-р Ройдева отбелязва още, че по лицето на възрастната жена е имало видими следи от по-старо насилие (синина на бузата), което подсказва, че това не е изолиран случай.

Безучастието е равносилно на съучастие! Нека не оставаме тихи съучастници. призовава д-р Ана Ройдева в социалните мрежи

До момента пострадалата не е подавала жалби в полицията. Д-р Ройдева описва действията, които всеки гражданин трябва да предприеме в подобна ситуация, обобщавайки ги в три ключови стъпки. Незабавно обаждане на телефон 112, оставане с жертвата до пристигането на полицейския патрул, за да се гарантира нейната безопасност и даване на официални показания пред органите на реда в качеството на свидетел.