При жив интерес отстрана на българската публика и с участието на представители на пловдивския отдел "Култура, археология и културно наследство“ се откри международната изложба "Творчески пространства“.

Впечатляващото представяне на изкуство от Австрия в Зала "2019“ се организира от Градска художествена галерия - Пловдив и е най-мащабното у нас през последните десетилетия. До 6 август 2026 г. в експозиционото пространство могат да се видят произведения на 14 успешни съвременни австрийски художници, деветима от които лично приемаха поздравленията на гостите, а на следващия ден участваха и в специално организиран уъркшоп с любители на изкуството от Пловдив.

Рихард Бодин, Силвия Генова, Момо Хьофлингер, Удо Хоенбергер, Валтер Канов, проф. Тония Кос, Бригите Кратохвил, проф. Ролф Лавен, Ерика Зайвалд, проф. Улрих Гансерт, Савату Муратиду, Таня Рашид, Фаек Расул, Eрнст Здрахал са автори с утвърдено място в европейското изкуство, а сега и ценителите в България имат възможност да се запознаят с тяхното творчество. Трима от артистите са за втори път в Пловдив, след като през 2022 г. пак по проект на галерията гостуваха в съвместна изложба със седем пловдивски художници, които след година върнаха творческата визита във Виена.

Директорът на ГХГ – Пловдив Красимир Линков и главният уредник на галерията Милена Китипова са българските куратори на изложбата. По време на откриването К. Линков посочи пъстрия национален състав на групата артисти от Австрия:

"Благодараим на нашите приятели от Виена, че успяха да подготвят тази изложба. Нашата цел като галерия, а и тяхната цел като творци е да демонстрираме една връзка чрез изкуството между различни народи, различни етноси, различни култури. Разбира се това не е представителна извадка на австрийското изкуство в момента, но тя е изключително показателна за това, че изкуството вече не е толкова тенденции, а преди всичко - авторово присъствие. Това важи и за българското изкуство и затова можем да направим едно съпоставяне чрез тази изложба.“

Художничката Бригите Кратохвил, която представи на кратко всеки от авторите в изложбата, участва с триптих в синьо, носещ заглавието на прочутия Щраусов валс "На хубавия син Дунав“. А както отбеляза скулпторът Ролф Лавен, куратор от австрийска страна, "и двете ни държави са дунавски. Дунав може да е граница, но може и да свързва народите.

Проф. Лавен припомни предишното си гостуване с виенски автори в галерията и благодари на ръководството ѝ за доверието да се подготви тази голяма изложба.

Гостите на откриването получиха каталог на експозицията и албуми от авторите. В залата се предлагат и постери с техни творби.

Проектът "Творчески пространства“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и Австрийския културен форум. Изложбата е с вход свободен.