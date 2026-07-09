Концертът на португалската метъл група Moonspell, който трябваше да се състои на 2 август 2026 г. в Античния театър в Пловдив, е отменен. Това съобщиха организаторите от BGTSC.

От компанията посочват, че решението е било взето с голямо съжаление заради редица причини, които са извън контрола както на организаторите, така и на групата, и които са компрометирали възможността шоуто да бъде реализирано на необходимото ниво.

"Взехме това наистина трудно решение поради редица причини, извън нашия и на групата контрол, които определено компрометираха качеството, изисквано за такова шоу“, заявяват организаторите.

Те се извиняват на феновете за причиненото неудобство и посочват, че съвместно с екипа на Moonspell са направили всичко възможно да намерят алтернативно решение, но възникналите трудности са се оказали непреодолими.

Организаторите благодарят на всички, които са положили усилия за осъществяването на концерта, както и на почитателите на групата за разбирането и подкрепата.

Как ще бъдат възстановени сумите за билетите

Сумите за билети, закупени чрез партньорската мрежа на Eventim.bg, ще бъдат възстановявани от съответния обект, от който са закупени.

Притежателите на билети, закупени чрез TicketDirect или като електронни билети (E-ticket), трябва да се свържат с Eventim на имейл info@eventim.bg, като посочат номера на своята заявка.

Крайният срок за връщане на билетите е 30 септември 2026 г., включително.

От BGTSC уверяват, че Moonspell ще се завърне в България при първа възможност, а организаторите изразяват надежда да се срещнат с публиката на някое от предстоящите си събития.