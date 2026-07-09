Остават по-малко от десет дни до началото на PHILLGOOD Festival, а организаторите вече обявиха подробности за транспорта до фестивалната зона, за да улеснят посетителите.

За гостите, които ще пътуват от столицата, е осигурен директен трансфер София - Пловдив на 17, 18 и 19 юли. Автобусите ще потеглят в 14:00 часа от площад "Александър Невски“, а обратният курс е в 01:30 часа от фестивалната зона. Цената е 100 евро на човек за ден.

За посетителите, които ще бъдат в Пловдив, ще има организирани шатъли между хотел "Тримонциум" и фестивалната зона. Те ще тръгват в 16:00 или 17:00 часа, а връщането ще бъде в 01:00 или 01:45 часа. Дневният билет струва 15 евро, а пакетът за трите фестивални дни е на цена 40 евро.

Организаторите предупреждават, че часът на отпътуване трябва да бъде избран внимателно, тъй като след закупуването на билет не се допуска промяна.

Зона за каравани и кемпери до фестивала

За посетителите, които предпочитат да останат максимално близо до събитието, ще бъде обособен парк за каравани и кемпери в непосредствена близост до фестивалната зона.

Настаняването започва след 14:00 часа на 17 юли, а освобождаването на местата е до 12:00 часа на 20 юли (понеделник). Достъпът ще бъде от бул. "Марица".

Цената е 60 евро за каравана или кемпер за трите нощувки.

Зоната ще разполага с контрол на достъпа, осветление и специални пунктове за изхвърляне на тоалетни касети. Организаторите уточняват, че няма да има електричество, течаща вода, душове и мивки, затова посетителите трябва сами да осигурят необходимите условия за престоя си.

Важно условие е, че къмпинг зоната е достъпна единствено за притежатели на тридневен или VIP билет за фестивала. Посетители с еднодневни билети няма да могат да използват зоната, а капацитетът ѝ е ограничен.

Световни звезди на три сцени

Фестивалът ще предложи програма с десетки изпълнители на три сцени.

На PHILLGOOD Main Stage хедлайнери са The Cure, Gorillaz и Moby. В програмата са още Wolf Alice, Kneecap, Suede, Einstürzende Neubauten, The Subways, Sleaford Mods, Just Mustard, Son Lux и Los Bitchos.

PHILLCOOL Stage ще посрещне Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, КЛАС, Perturbator, Kadebostany, Bulgarian Cartrader, Hayes & Y, Жлъч / Гена, Lunikk, Hug or Handshake, ALI и JIN MONIC.

Любителите на електронната музика ще могат да чуят Acid Arab, Daniel Avery, HAAi, Kelly Lee Owens, KiNK, Sofia Kourtesis, Swimming Paul, Erol Alkan, ISON, Liubo Ursiny, Pretty Girl и RareDub на PHILLRAVE Stage.

С обещание за мащабна международна програма и организиран транспорт до фестивалната зона, PHILLGOOD Festival се готви да се превърне в едно от най-големите музикални събития на лятото не само в България, но и в Източна Европа.