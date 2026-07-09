Хуманитарен център "Каритас Витания“ отправи призив към пловдивчани да се включат в доброволческа акция в помощ на възрастен мъж, чийто апартамент е сериозно пострадал при пожар.

Инициативата ще се проведе в събота, 11 юли 2026 г., от 09:00 часа в квартал "Коматево“. Доброволците ще помогнат за разчистването на жилището на дядо Тодор, като основната задача е да бъдат изнесени изгорелите вещи и отпадъци.

От "Каритас Витания“ посочват, че работата се очаква да продължи около 3-4 часа, но дори хората, които могат да отделят само час от времето си, ще бъдат от голяма полза.

Организаторите уточняват, че има подходящи дейности както за жени, така и за мъже - от сортиране на по-леки вещи до пренасяне на по-тежки предмети. Препоръчително е участниците да бъдат облечени с удобни работни дрехи.

За доброволците ще бъдат осигурени чували, ръкавици и предпазни маски, като всеки, който желае, може да донесе и свои.

Акцията се реализира с подкрепата на Община Пловдив, Доброволческо формирование "Пловдив 112“, район "Южен“ и ОП "Чистота“.

Желаещите да се включат могат да отидат директно на адрес ул. "Бадемите“ №13 в кв. "Коматево“ в събота сутрин или да получат допълнителна информация и координация на телефон +359 888 819 230.

"Нека се съберем и заедно да направим едно добро дело“, призовават от "Каритас Витания“.