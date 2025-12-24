Работното време по празниците на моловете в Пловдив

© Най-големите търговски центрове в Пловдив обявиха празничното си работно време за края на декември 2025 г. и началото на януари 2026 г., с цел да улеснят посетителите при планирането на коледното и новогодишното си пазаруване.



Mall Plovdiv информира, че през целия месец декември ще има промени в работното време на част от търговските обекти. На 1 януари 2026 г. ще работят единствено зоната за хранене и кино Cinema City, което ще посреща зрители съобразно програмата на прожекциите.



На 24 декември и 31 декември молът ще е със съкратено работно време до 18:00 ч.



На 25 декември молът ще е отворен до 19:00 часа, но много обекти като EVN, Vivacom, Yettel, Fibank и пр., ще останат затворени. Киното ще е отворено, но също ще е със съкратено работно врме



Между 26 и 30 декември търговските обекти ще са със стандартно работно време, като единстгвено EVN няма да приема клиенти.



На 1 януари единствено ще работи киното от 12:00, както и някои от заведенията за хранене.



На 2 януари, всички обекти, освен EVN, Fibank, Vivacom, Douglas, Yettel и Comsed, ще бъдат отворени със стандартно работно време



Мол "Марково тепе“ също въвежда празничен режим на работа. На 24 и 31 декември търговският център ще бъде отворен до 18:00 ч. В периода между Коледа и Нова година магазините ще работят със стандартно работно време.



На 1 януари 2026 г. молът ще бъде отворен за посетители от обяд, но по-голямата част от търговските обекти ще останат затворени. Киното и зоната за хранене на третия етаж ще работят съобразно програмата на филмовите прожекции.



Празничното си работно време обяви и най-големият търговски център в града – Plovdiv Plaza. На 24 и 31 декември молът ще работи с намалено работно време – до 18:00 ч. На 25 декември търговският център ще бъде отворен от 11:00 до 19:00 ч. В периода от 26 до 30 декември работното време ще бъде стандартно – от 10:00 до 21:00 ч.



1 януари е обявен за неработен ден.