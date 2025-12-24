ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Работното време по празниците на моловете в Пловдив
Mall Plovdiv информира, че през целия месец декември ще има промени в работното време на част от търговските обекти. На 1 януари 2026 г. ще работят единствено зоната за хранене и кино Cinema City, което ще посреща зрители съобразно програмата на прожекциите.
На 24 декември и 31 декември молът ще е със съкратено работно време до 18:00 ч.
На 25 декември молът ще е отворен до 19:00 часа, но много обекти като EVN, Vivacom, Yettel, Fibank и пр., ще останат затворени. Киното ще е отворено, но също ще е със съкратено работно врме
Между 26 и 30 декември търговските обекти ще са със стандартно работно време, като единстгвено EVN няма да приема клиенти.
На 1 януари единствено ще работи киното от 12:00, както и някои от заведенията за хранене.
На 2 януари, всички обекти, освен EVN, Fibank, Vivacom, Douglas, Yettel и Comsed, ще бъдат отворени със стандартно работно време
Мол "Марково тепе“ също въвежда празничен режим на работа. На 24 и 31 декември търговският център ще бъде отворен до 18:00 ч. В периода между Коледа и Нова година магазините ще работят със стандартно работно време.
На 1 януари 2026 г. молът ще бъде отворен за посетители от обяд, но по-голямата част от търговските обекти ще останат затворени. Киното и зоната за хранене на третия етаж ще работят съобразно програмата на филмовите прожекции.
Празничното си работно време обяви и най-големият търговски център в града – Plovdiv Plaza. На 24 и 31 декември молът ще работи с намалено работно време – до 18:00 ч. На 25 декември търговският център ще бъде отворен от 11:00 до 19:00 ч. В периода от 26 до 30 декември работното време ще бъде стандартно – от 10:00 до 21:00 ч.
1 януари е обявен за неработен ден.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 163
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорите, които днес ще паркират из центъра, ликуват
06:00 / 24.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през януари
03:20 / 24.12.2025
Инцидент затапи възлово кръстовище в Пловдив
19:17 / 23.12.2025
Предсрочно е завършен нов паркинг в "Източен"
15:50 / 23.12.2025
Пловдивчани удариха на камък, не могат да теглят пари
15:36 / 23.12.2025
Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен ...
14:28 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS