Пуснаха нова обществена поръчка за зоокъта на Пловдив
Автор: Диана Бикова 15:32
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив обяви нова обществена поръчка за зоологическата градина. Тя касае изготвяне на работен проект за реконструкция и модернизация на зоокъта, предава Plovdiv24.bg.

Максималната прогнозна стойност е 176 000 лева без ДДС, а оферти или заявления за участие в процедурата се подават до 20 октомври включително. На следващия ден, 21 октомври, в 14 часа ще бъдат отворени депозираните заявления/оферти. 

С поръчката, освен изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" в пълен обем и обхват, се разкрива и втора обособена позиция - за изготвяне на технически проект за тематична детска площадка. Това ще струва 40 000 лева с ДДС. Втората обособена позиция ще бъде възложена чрез сключване на директен договор, тъй като не надвишава 20% от стойността на поръчката. 

Припомняме, че през лятото Община Пловдив обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на декоративно езеро с каскада в зоокъта. В процедурата участва само една фирма - "ММ Концепт" ЕООД, която предложи да извърши дейностите срещу 248 350 лева, при прогнозна максимална стойност 250 000 лева без ДДС. Няколко часа след отварянето на офертата Община Пловдив прекрати процедурата, тъй като кандидатът не е представил концепция за изпълнение на поръчката и индикативен линеен график за изпълнение,


