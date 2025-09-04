ИЗПРАТИ НОВИНА
Само един кандидат иска да прави езеро с каскада в пловдивския зоопарк
Автор: Диана Бикова 08:14Коментари (0)1189
© Plovdiv24.bg
Само една фирма е проявила интерес към обществената поръчка за проектиране и изграждане на декоративно езеро с каскада в зоокъта в Пловдив. Кандидатът е  фирма "ММ Концепт" ЕООД, която предлага да извърши дейностите срещу 248 350 лева, при прогнозна максимална стойност 250 000 лева без ДДС, предава Plovdiv24.bg.

Обществената поръчка е инженеринг за проектиране, изграждане и авторски надзор на обект "Декоративно езеро с каскада в Зоокът - Пловдив" на гребния олимпийски канал. Ако "ММ Концепт" бъде избрана за изпълнител, ще трябва да изготви идеен и работен инвестиционен проект за декоративното езеро с каскада в пловдивския зоокът, изпълнение на дейностите по реконструкцията му, както и осъществяването на авторски надзор по време на строителството на обекта. 

Предвижда се езерото да е с площ 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани. 

Възложителят изисква конструкцията да е съобразена с бъдещия нов мост над езерото, да се изгади дренажна, пречистваща и отводнителна система, да се подбере и селекция на допълнителна водна растителност подходяща за средата и климатичните условия на града.


