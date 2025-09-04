ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само един кандидат иска да прави езеро с каскада в пловдивския зоопарк
Обществената поръчка е инженеринг за проектиране, изграждане и авторски надзор на обект "Декоративно езеро с каскада в Зоокът - Пловдив" на гребния олимпийски канал. Ако "ММ Концепт" бъде избрана за изпълнител, ще трябва да изготви идеен и работен инвестиционен проект за декоративното езеро с каскада в пловдивския зоокът, изпълнение на дейностите по реконструкцията му, както и осъществяването на авторски надзор по време на строителството на обекта.
Предвижда се езерото да е с площ 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани.
Възложителят изисква конструкцията да е съобразена с бъдещия нов мост над езерото, да се изгади дренажна, пречистваща и отводнителна система, да се подбере и селекция на допълнителна водна растителност подходяща за средата и климатичните условия на града.
