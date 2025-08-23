ИЗПРАТИ НОВИНА
Проектират ново съоръжение в неработещия зоопарк на Пловдив за 300 000 лева
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:45
Община Пловдив обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на декоративно езеро с каскада в Зоокъта. Прогнозната максимална стойност е 250 000 лева без ДДС, или 300 000 лв. с данъка. Желаещите да участват в процедурата трябва да подадат заявления или оферти до 1 септември включително. На 2 септември в 14 ч. ще бъдат отворени предложенията, предава Plovdiv24.bg.

Обществената поръчка е инженеринг за проектиране, изграждане и авторски надзор на обект "Декоративно езеро с каскада в Зоокът - Пловдив" на гребния олимпийски канал. Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на идеен и работен инвестиционен проект за декоративното езеро с каскада в Зоокъта в гр. Пловдив, изпълнение на дейностите по реконструкцията му, както и осъществяването на авторски надзор по време на строителството на обекта. 

Предвижда се езерото да е с площ 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани. 

Възложителят изисква конструкцията да е съобразена с бъдещия нов мост над езерото, да се изгади дренажна, пречистваща и отводнителна система, да се подбере и селекция на допълнителна водна растителност подходяща за средата и климатичните условия на града.


