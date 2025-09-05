ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Прекратиха поръчката за езеро в зоокъта на Пловдив
Техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не е придружено от концепция за изпълнение на поръчката и индикативен линеен график, става ясно от протокола на конкурсната комисия, публикуван в ЦАИС. В указанията за участие към документацията по поръчката е посочено задължителното минимално съдържание на техническото предложение и приложенията към него. Възложителят изрично е посочил, че участник се отстранява от процедурата, ако не разработи техническото предложение съгласно техническото задание и предварително обявените условия. В конкретния случай - фирмата не е спазила това предварително обявено условие, което е основание за отстраняване.
Иначе самото техническо предложение е изготвено по образеца на възложителя. Фирмата е определила 37 календарни дни за изготвянето на инвестиционен проект, от които 10 дни - за идеен проект и 27 дни - за работен проект. Строително-монтажните работи се предвижда да се извършат за 72 календарни дни. Гаранционният срок на обекта е 5 години. Констатирано е, че ценовото предложение е аритметично вярно, не надвишава общата цена и
лимитните стойности на отделните дейности и отговаря на изискванията на
възложителя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 275
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Булевард "Васил Априлов" е готов
06:00 / 05.09.2025
Очевидец: Мутреса с мегаскъп джип плаши с полиция
20:55 / 04.09.2025
Сериозни мерки за сигурност на 6 септември в Пловдив
20:44 / 04.09.2025
Членството ни в еврозоната е предпоставка за по-ускорен растеж
20:18 / 04.09.2025
Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ
19:48 / 04.09.2025
Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане бе...
17:42 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS