Прекратиха поръчката за езеро в зоокъта на Пловдив

© Plovdiv24.bg Община Пловдив прекрати обществената поръчка за проектиране и изграждане на декоративно езеро с каскада в зоокъта на Пловдив. Както единственo Plovdiv24.bg писа, интерес към процедурата е проявила само една фирма - "ММ Концепт" ЕООД. Компанията предложи да извърши дейностите срещу 248 350 лева, при прогнозна максимална стойност 250 000 лева без ДДС.



Техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не е придружено от концепция за изпълнение на поръчката и индикативен линеен график, става ясно от протокола на конкурсната комисия, публикуван в ЦАИС. В указанията за участие към документацията по поръчката е посочено задължителното минимално съдържание на техническото предложение и приложенията към него. Възложителят изрично е посочил, че участник се отстранява от процедурата, ако не разработи техническото предложение съгласно техническото задание и предварително обявените условия. В конкретния случай - фирмата не е спазила това предварително обявено условие, което е основание за отстраняване.



Иначе самото техническо предложение е изготвено по образеца на възложителя. Фирмата е определила 37 календарни дни за изготвянето на инвестиционен проект, от които 10 дни - за идеен проект и 27 дни - за работен проект. Строително-монтажните работи се предвижда да се извършат за 72 календарни дни. Гаранционният срок на обекта е 5 години. Констатирано е, че ценовото предложение е аритметично вярно, не надвишава общата цена и



лимитните стойности на отделните дейности и отговаря на изискванията на



възложителя.