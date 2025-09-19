ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
Припомняме, че причината за ограничаването на движението бе изграждането на огромната шахта.
Дейностите започнаха на 17 юли тази година и трябваше да приключат до началото на учебната година. Поради технически причини обекта се забави с няколко дни.
Съоръжението в кръстовището е част от проекта на ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Трасето минава от "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра.
Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка. Строителството се извършва от консорциум "Еко проект Пловдив".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 223
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
08:21 / 19.09.2025
Мухъл и мизерия: Анонсираха строежа на нова сграда на училище в П...
08:13 / 19.09.2025
Започна "Капана Фест"
08:05 / 19.09.2025
Много важна информация за клиентите на EVN България
06:00 / 19.09.2025
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама з...
20:11 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS