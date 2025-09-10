ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в срок
Припомняме, че причината за ограничаването на движението бе изграждането на огромната шахта.
Дейностите започнаха на 17 юли тази година и трябваше да приключат до началото на учебната година, когато трафикът в Пловдив ще добие обичайния си ритъм, но това няма да се случи.
Съоръжението в кръстовището е част от проекта на ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Трасето минава от "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра.
Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка. Строителството се извършва от консорциум "Еко проект Пловдив".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 214
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
преди 39 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025
Читател: Ако не получите пристъп на астма от прахоляка, може би щ...
07:25 / 10.09.2025
Пловдивчанин покори най-дългия веломаршрут без рамка, без кормило...
22:13 / 09.09.2025
19-годишна математичка от Пловдив събра над 4.5 кг медали от съст...
20:01 / 09.09.2025
Ваканцията свърши и Пловдив се напълни! Брутални задръствания из ...
19:34 / 09.09.2025
Най-после целият бул. "Александър Стамболийски" е отворен за движ...
18:30 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS