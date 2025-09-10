Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в срок

© Ремонтните дейности на кръстовището при бул."Пещерско шосе" и ул."Царевец" ще продължат и следващата седмица, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че причината за ограничаването на движението бе изграждането на огромната шахта.



Дейностите започнаха на 17 юли тази година и трябваше да приключат до началото на учебната година, когато трафикът в Пловдив ще добие обичайния си ритъм, но това няма да се случи.



Съоръжението в кръстовището е част от проекта на ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Трасето минава от "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра.



Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка. Строителството се извършва от консорциум "Еко проект Пловдив".



