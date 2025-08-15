© Plovdiv24.bg Изграждането на шахтата в кръстовището на "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" напредва, видя Plovdiv24.bg.



Строителството на съоръжението започна преди месец. Преди това беше изграден обходен маршрут за автомобилите, тъй като движението в участъка не се спира. Водачите проявяват невиждана толерантност и движещите се направо от изток на запад пропускат идващите от запад, които правят ляв завой по продължението на "Царевец" към УМБАЛ "Свети Георги" и "Свобода".



Изграждането на огромната шахта трябва да приключи до началото на учебната година, когато трафикът в Пловдив ще добие обичайния си ритъм. Пловдивчани вече няколко пъти предлагат вместо светофари на кръстовището да се направи кръгово с аргумент, че така колите се източват по-бързо. От градската администрация засега не са коментирали идеята.



Съоръжението в кръстовището е част от проекта на ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Трасето минава от "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра.



Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка. Строителството се извършва от консорциум "Еко проект Пловдив".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.