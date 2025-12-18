ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
В момента на превозните документи е изписана цена от 1 лев / 0,51 евро, но според съветниците този 1 евроцент ще създаде големи неудобства и затова градската администрация предлага закръгляне на сумата.
Цената за "синя зона" не се променя, само се превалутира - 2 лв. / 1,02 евро, при таксуване на паркомат - 1 евро за час престой, като ще могат да се използват само монети от 50 евроцента, защото устройствата не могат да работят с монети от 1 и 2 евро.
Левовата равностойност за един час е 1,96. Това означава, че хората ще пуснат 1 евро, но няма да ползват "синя зона" 1 час, а по-малко и вероятността гражданите да се объркат е много голяма, предупреди Борислав Инчев. Според него, таксата за кратковременен престой трябва да е по-висока, за да има възпиращ ефект. Препоръча администрацията да се възползва от позволението в закона за закръгляне на цените, за да не създават проблеми при разплащането. Получават се много дребни монети в евроцентове, не знам дали БНБ ще ни насмогне, коментира Инчев.
Наредбата беше приета с 30 гласа "за", 9 "против" и 6 "въздържал се".
