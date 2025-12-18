ИЗПРАТИ НОВИНА
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Автор: Диана Бикова 14:07Коментари (3)3218
© Plovdiv24.bg
Билетчето за пътуване в обществения транспорт в Пловдив от 1 февруари 2026 г. става 50 евроцента. Това съобщи кметът Костадин Димитров при обсъждането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

В момента на превозните документи е изписана цена от 1 лев / 0,51 евро, но според съветниците този 1 евроцент ще създаде големи неудобства и затова градската администрация предлага закръгляне на сумата. 

Цената за "синя зона" не се променя, само се превалутира - 2 лв. / 1,02 евро, при таксуване на паркомат - 1 евро за час престой, като ще могат да се използват само монети от 50 евроцента, защото устройствата не могат да работят с монети от 1 и 2 евро.

Левовата равностойност за един час е 1,96. Това означава, че хората ще пуснат 1 евро, но няма да ползват "синя зона" 1 час, а по-малко и вероятността гражданите да се объркат е много голяма, предупреди Борислав Инчев. Според него, таксата за кратковременен престой трябва да е по-висока, за да има възпиращ ефект. Препоръча администрацията да се възползва от позволението в закона за закръгляне на цените, за да не създават проблеми при разплащането. Получават се много дребни монети в евроцентове, не знам дали БНБ ще ни насмогне, коментира Инчев. 

Наредбата беше приета с 30 гласа "за", 9 "против" и 6 "въздържал се".


Копейките и Парапетните Пудели ще ходят пеш… те са за УЕВА! Еврото не го приемат.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

