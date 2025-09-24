ИЗПРАТИ НОВИНА
Пристигат първите 700 греди за Хуманитарната
Автор: Диана Бикова 16:59
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Тази седмица се очаква да пристигне от Австрия първият транш от 700 греди за Хуманитарната гимназия. Дървените части вече пътуват към Пловдив,  научи Plovdiv24.bg.

Гредите за носещата конструкция са специална изработка в австрийска фабрика, която работила специално за пловдивската поръчка в отпускарския месец август. Новите греди са със здравина на метална конструкция, но са направени по технологията на дървен материал, обясни проектантът арх. Димитър Джугаланов при извънредната инспекция на вътрешната реставрация на 140-годишната сграда паметник на културата.

Поръчани са общо около 1500 греди, но те няма да бъдат доставени наведнъж. След пристигането на първия транш и монтирането ще стане ясно какво количество точно е необходимо. Предполага се, че в края на октомври или началото на ноември да има завършена конструкция. Кметът на район "Централен" Георги Стаменов очаква след това темповете на работа да се улеснят и забързат, особено при поставянето на подовата настилка. След приключване на подовите работи ще се направи пълна подмяна на ВиК мрежата.

Дървеният материал и специалната му обработка струват 120 000 лева. Още толкова ще се плати за труда при монтажа. Сумата не е предвидена в стойността на проекта за реконструкция на Хуманитарната гимназия. 

Към момента никой не се наема да съобщи ясен срок кога учениците ще се върнат в училището. Докато се извършва вътрешният ремонт децата от 1 до 12 клас са разпръснати в седем други учебни заведения в целия град.


Статистика: