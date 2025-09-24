ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пристигат първите 700 греди за Хуманитарната
Гредите за носещата конструкция са специална изработка в австрийска фабрика, която работила специално за пловдивската поръчка в отпускарския месец август. Новите греди са със здравина на метална конструкция, но са направени по технологията на дървен материал, обясни проектантът арх. Димитър Джугаланов при извънредната инспекция на вътрешната реставрация на 140-годишната сграда паметник на културата.
Поръчани са общо около 1500 греди, но те няма да бъдат доставени наведнъж. След пристигането на първия транш и монтирането ще стане ясно какво количество точно е необходимо. Предполага се, че в края на октомври или началото на ноември да има завършена конструкция. Кметът на район "Централен" Георги Стаменов очаква след това темповете на работа да се улеснят и забързат, особено при поставянето на подовата настилка. След приключване на подовите работи ще се направи пълна подмяна на ВиК мрежата.
Дървеният материал и специалната му обработка струват 120 000 лева. Още толкова ще се плати за труда при монтажа. Сумата не е предвидена в стойността на проекта за реконструкция на Хуманитарната гимназия.
Към момента никой не се наема да съобщи ясен срок кога учениците ще се върнат в училището. Докато се извършва вътрешният ремонт децата от 1 до 12 клас са разпръснати в седем други учебни заведения в целия град.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Променят маршрути на автобуси в Пловдив
13:31 / 24.09.2025
Пуснаха нова обществена поръчка за зоокъта на Пловдив
15:32 / 24.09.2025
Арестуваха 69 души в Пловдив
12:39 / 24.09.2025
Сериозно китайско присъствие на техническия панаир в Пловдив
12:17 / 24.09.2025
Археолог за разкопките на "Брезовско шосе" в Пловдив: На финалнат...
14:46 / 24.09.2025
Община Пловдив готви обществена поръчка за градските автобусни ли...
12:36 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS