|Георги Стаменов коментира ремонта на Хуманитарната гимназия
По време на извънредната инспекция на вътрешната реставрация на 140-годишната сграда кметът на район "Централен" Георги Стаменов сподели, че в сградата са били намерени няколко различни вида електроинсталации, създадени по различно време през годините.
Той разказа, че въпреки че захранването в сградата е било изцяло прекъснато, в нея все още е имало ток. Стаменов покани представителите на медиите и на последния етаж на сградата.
По думите му там сградата там се е компрометирала заради дъждовете, които са мокрели стените и пода, преди да бъде ремонтиран покривът. Той уточни отново, че е рано да се дадат срокове за приключване на дейностите.
След монтирането на новата носеща конструкция /греди/ очакват темповете на работа да се улеснят и забързат, особено при поставянето на подовата настилка. След приключване на подовите работи започва и пълна подмяна на ВиК мрежата.
Стаменов допълни, че пожаробезопасността ще бъде приоритет занапред. Ще има обособена специална система, която автоматично да отваря вратите на класните стаи при евентуален пожар.
"Радостно е, че не е имало сериозни инциденти до този момент", обясин районният кмет.
Очаква се на всеки етаж да бъдат изградени нови санитарни възли, включително и за деца със специални нужди.
Във фоайето на училището вече са пристигнали част от масивните 730-килограми врати, които ще бъдат поставени на всяка една класна стая.
Припомняме, че последната инспекция беше инициирана след сигнали от родители до Plovdiv24.bg. Те са притеснени, че ремонтът може да продължи през цялата учебна година.
Коментари (1)
