ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Родители пред Plovdiv24.bg: Ремонтът на Хуманитарната ще се забави повече. Темелков отрича
По думите им във вторник вечер се е провела родителска среща в сградата на Дома на културата "Борис Христов".
"Научихме, че целият първи срок децата ще се обучават в различни училища в район "Тракия", с учебни часове, започващи в 14:25 и приключващи в 19:30. Продължителността им ще бъде 35 минути. Това е крайно неприемливо и нарушава нормалния учебен процес.", казват притеснени майки пред нас.
Според родителите ремонтните дейности се извършват много бавно, като видимо броят на работниците на обекта е недостатъчен.
"Казаха ни в прав текст, че нямат даден срок кога ще приключи ремонта. От ръководството са безсилни. Ние сме притеснени, че липсва ясна информация, ако продължи цялата учебна година, какво ще правим."
Оказва се, че около 30% от учениците на гимназията живеят извън Пловдив. Опасенията на родителите са, че децата им няма да имат достатъчно време за подготовка и почивка, тъй като ще бъдат само втора смяна цял срок.
Осмокласниците ще помещават сградата на СУ "Черноризец Храбър".
"Ръководството ни каза, че няма достатъчно кабинети и не искат да дадат допълнително. Уточниха ни, че кабинетът по информационни технологии на училището няма да се ползва от нашите деца, а нашите учители няма как да си занесат компютрите там, тоест няма да имат часове по информационни технологии. Излиза, че сме натрапници."
Родителите са готови да организират подписка, за да изразим недоволството си и да настояват за спазване на задълженията по договора.
На 15 септември в 9 часа, когато ще бъде официалното откриване на учебната година пред ремонтиращата се сграда на гимназията, родителите се събират, за да изразят възмущението си.
Въпреки неколкотраните ни опити да се свържем със заместник-кмета по образование Владимир Темелков, за да проверим дали наистина ремонтът се бави, той не отговаряше на нашите позвънявания. Все пак вицето лаконично отговори пред представител на Plovdiv24.bg, че ремонтът върви по график.
В същото време, докато той отклоняваше обажданията си, на фейсбук страницата си той пусна видео от ремонта на училище "Климент Охридски", който по думите му върви в срок.
Припомняме, че последният срок, който беше официално обявен от кмета Костадин Димитров за завършване на ремонтните дейности, е 1 декември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 77
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 2 ч. и 16 мин.
+3
преди 2 ч. и 18 мин.
0
преди 2 ч. и 35 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
За първи път в историята: 50% намаление на всички билети за "Сцен...
13:35 / 11.09.2025
Вицекмет за Хуманитарната: Няма нужда от напрежение и въпроси
13:19 / 11.09.2025
"Сцена на кръстопът" и Капана фест в предаването "Цветовете на Пл...
12:59 / 11.09.2025
Силни тътени разтърсиха част от Пловдив
11:59 / 11.09.2025
Темелков категоричен: Има липса на места в детските заведения в П...
11:58 / 11.09.2025
Програмата за Фестивал на пеперудите 2025 в Регионален природонау...
11:48 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS