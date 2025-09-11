ИЗПРАТИ НОВИНА
Родители пред Plovdiv24.bg: Ремонтът на Хуманитарната ще се забави повече. Темелков отрича
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49
©
Родители на ученици в Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" са сериозно притеснени относно забавянето на ремонта на сградата. Те сигнализираха екипа на Plovdiv24.bg и отправиха множество въпроси по темата

По думите им във вторник вечер се е провела родителска среща в сградата на Дома на културата "Борис Христов".

"Научихме, че целият първи срок децата ще се обучават в различни училища в район "Тракия", с учебни часове, започващи в 14:25 и приключващи в 19:30. Продължителността им ще бъде 35 минути. Това е крайно неприемливо и нарушава нормалния учебен процес.", казват притеснени майки пред нас. 

Според родителите ремонтните дейности се извършват много бавно, като видимо броят на работниците на обекта е недостатъчен.

"Казаха ни в прав текст, че нямат даден срок кога ще приключи ремонта. От ръководството са безсилни. Ние сме притеснени, че липсва ясна информация, ако продължи цялата учебна година, какво ще правим."

Оказва се, че около 30% от учениците на гимназията живеят извън Пловдив. Опасенията на родителите са, че децата им няма да имат достатъчно време за подготовка и почивка, тъй като ще бъдат само втора смяна цял срок.

Осмокласниците ще помещават сградата на СУ "Черноризец Храбър".

"Ръководството ни каза, че няма достатъчно кабинети и не искат да дадат допълнително. Уточниха ни, че кабинетът по информационни технологии на училището няма да се ползва от нашите деца, а нашите учители няма как да си занесат компютрите там, тоест няма да имат часове по информационни технологии. Излиза, че сме натрапници."

Родителите са готови да организират подписка, за да изразим недоволството си и да настояват за спазване на задълженията по договора.

На 15 септември в 9 часа, когато ще бъде официалното откриване на учебната година пред ремонтиращата се сграда на гимназията, родителите се събират, за да изразят възмущението си. 

Въпреки неколкотраните ни опити да се свържем със заместник-кмета по образование Владимир Темелков, за да проверим дали наистина ремонтът се бави, той не отговаряше на нашите позвънявания. Все пак вицето лаконично отговори пред представител на Plovdiv24.bg, че ремонтът върви по график.

В същото време, докато той отклоняваше обажданията си, на фейсбук страницата си той пусна видео от ремонта на училище "Климент Охридски", който по думите му върви в срок.

Припомняме, че последният срок, който беше официално обявен от кмета Костадин Димитров за завършване на ремонтните дейности, е 1 декември.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
+3
 
 
Е, кво да ви каже човекът, той заедно с шефа си са си взели процента от сделката, за да може "наша" фирма да получи поръчката. Иначе нищо ново - излъгаха ни, че ремонтът ще приключи до 15 септември, после ни излъгаха, че ще приключи до към средата на ноември. Не бих се учудил, ако се проточи цялата учебна година. Карай - то и без това едно образование... Бачкатори и трябват на тая държава, а не такива, дето много знаят!
0
 
 
Къде е новината? Някой ремонт (общински) да е свършен качествено и в срок?
0
 
 
Това училище и ръководството му е пълна катастрофа! Погледнете двора в какво състояние е - мизерии, боклуци, железа - абсолютно безхаберие! Учителите изобщо не се вълнуват от нищо, свързано с учебната среда! Детето ми беше 4 години там и се махна с най-голямо удоволствие! Просто нямаше търпение да си тръгне! В новото училище нещата бяха коренно различни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

