Удължават ремонта на Хуманитарната гимназия
Автор: Диана Бикова 08:22Коментари (3)1226
©
Ремонтът на Хуманитарната гимназия ще се удължи най-малко с 1 месец, стана ясно вера. Поради тази причина учениците са разпределени в три училища в "Тракия" - "Черноризец Храбър", "Димитър Матевски" и "Софроний Врачански", предава Plovdiv24.bg.

При старта на ремонта се разкри, че е необходимо укрепване на конструкцията, тъй като сградата е стара, обясни кметът Костадин Димитров

Вицекметът Владимир Темелков допълни, че изпълнителите на поръчката за нова сграда на Математическата гимназия вече са направили предпроектите проучвания и в момента разработват идеен проект. За тази дейност по договор са предвидени 90 дни и досега са към 50-60-ия ден. След това проектът ще се разглежда от ЕСУТ и ще бъде представен пред медиите и обществото. 

По думите му, с пълна сила се работи и по новата сграда на ОУ "Княз Александър I", без да съобщава подробности. 

За третото голямо училище "Св. Патриарх Евтимий" ще бъде обявена нова обществена поръчка, която вече е в АОП. В нея са включени и предпроектни проучвания, каквито насоки е дал съдът.



Накараха децата ни да "учат" един месец онлайн през юни, за да можело уж по-рано да започне ремонта на Хуманитарната и да е готов за началото на новата учебна година. Да бяха питали колко е стара сградата, щото явно тия двамата смешници на снимката не знаят. Бас държа, че забавянето няма да е само месец! За втория срок, ако стане - пак добре. Нищо ново в милата ни родина.
0
 
 
Ех, Коце, Коце, пак ли ... Дали изобщо ще завършиш нещо в мандата си.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

