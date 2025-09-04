ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удължават ремонта на Хуманитарната гимназия
При старта на ремонта се разкри, че е необходимо укрепване на конструкцията, тъй като сградата е стара, обясни кметът Костадин Димитров.
Вицекметът Владимир Темелков допълни, че изпълнителите на поръчката за нова сграда на Математическата гимназия вече са направили предпроектите проучвания и в момента разработват идеен проект. За тази дейност по договор са предвидени 90 дни и досега са към 50-60-ия ден. След това проектът ще се разглежда от ЕСУТ и ще бъде представен пред медиите и обществото.
По думите му, с пълна сила се работи и по новата сграда на ОУ "Княз Александър I", без да съобщава подробности.
За третото голямо училище "Св. Патриарх Евтимий" ще бъде обявена нова обществена поръчка, която вече е в АОП. В нея са включени и предпроектни проучвания, каквито насоки е дал съдът.
