© Ремонтът на Хуманитарната гимназия ще се удължи най-малко с 1 месец, стана ясно вера. Поради тази причина учениците са разпределени в три училища в "Тракия" - "Черноризец Храбър", "Димитър Матевски" и "Софроний Врачански", предава Plovdiv24.bg.



При старта на ремонта се разкри, че е необходимо укрепване на конструкцията, тъй като сградата е стара, обясни кметът Костадин Димитров.



Вицекметът Владимир Темелков допълни, че изпълнителите на поръчката за нова сграда на Математическата гимназия вече са направили предпроектите проучвания и в момента разработват идеен проект. За тази дейност по договор са предвидени 90 дни и досега са към 50-60-ия ден. След това проектът ще се разглежда от ЕСУТ и ще бъде представен пред медиите и обществото.



По думите му, с пълна сила се работи и по новата сграда на ОУ "Княз Александър I", без да съобщава подробности.



За третото голямо училище "Св. Патриарх Евтимий" ще бъде обявена нова обществена поръчка, която вече е в АОП. В нея са включени и предпроектни проучвания, каквито насоки е дал съдът.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.