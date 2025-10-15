ИЗПРАТИ НОВИНА
Порязаха кмета за 10-годишния срок за новите превозвачи
Автор: Диана Бикова 16:03Коментари (0)804
© Plovdiv24.bg
Общинският съвет на Пловдив не подкрепи предложението на градската администрация за провеждане на обществена поръчка за възлагане на пътнически превоз по всички 29 линии от общинската транспортна схема на града. Обструкциите бяха в посока продължителността на срока - 10 години. Предложението беше гласувано два пъти и получи съответно 18 гласа "за", нито един "против" и 20 "въздържал се" и 20 гласа "за", 0 "против" и 24 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg.

"Имаме щастието, че имаме заместник-кмет, който разбира от транспорт, но малко се получава като генерал без армия. Така че, дори да си Наполеон, ако нямаш войници, си загубил. Пловдив се обслужва между 210 и 230 автобуса. В мандат 2007-2011 със заместник-кмет по транспорта Александър Константинов, когато градът беше много по-малък, с по-малък автомобилен трафик, Пловдив се обслужваше от 290 автобуса и 40 тролейбуса. Това е с 100 автобуса повече. Кажете, как да я спечелим тази битка? "Марица" и "Родопи" ни натискат да им осигурим транспорт - няма как да стане. Количеството решава – преди 15 г. имахме 100 автобуса повече. Гений да е Държиков – какво може да направи?" - заяви бившият кмет Славчо Атанасов, който беше кмет на Пловдив в цитирания период.

Яна Димитрова от "Браво, Пловдив" отправи критики, че не е готова новата транспортна схема и Генералният план за движение. Заместник-кметът Александър Държиков в типичната за него езикова стилистика отговори на нападките на групата, която управляваше ресор "Транспорт" преди него.  

"Г-жо Димитрова, разбирам вашия ентусиазъм и леката обида на вашата група, но аз съм дошъл да свърша работа. Ако с този ентусиазъм бяхте подсетили моите предшественици да направят стъпките, сега щяхме да имаме избрани изпълнители.

Ние сме в състояние на спешна мярка, не можем да говорим за електронно таксуване. Механизмът за разплащане аз съм го изработил през 2012 г., беше обжалван, мина през съдебно решение, което казва, че съответства на всички нормативни уредби. 

Бил съм от тази страна, където повече се критикува, и от тази – където се тегли каруцата" - обясни Държиков. На въпрос на Димитрова защо процедурата ще е по ЗОП, а не концесия, зам.-кметът кавалерски я покани на кафе, за да й обясни Регламент 1370 на ЕС. 

Така дебатът по темата приключи, след което съветниците си гласуваха удължаване на работното време, за да приемат всички точки от дневния ред.



