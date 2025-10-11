Градският транспорт в Пловдив остава частен в следващите 10 години

© Общинският съвет на Пловдив трябва да даде съгласие за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за възлагане на пътнически превоз по всички 29 линии от общинската транспортна схема на града. В момента маршрутите се обслужват с временни договори, след като бяха прекратени споразуменията от 2016, 2018 и 2021 г. заради неизпълнение на разписанията и липсата на работещи климатици, предава Plovdiv24.bg.



Предложението на кмета Костадин Димитров е обслужването на линиите от частни фирми да бъде за 10 години. Местният парламент трябва да даде предварително съгласие за продължителността на срока, като възлагането може да е на един превозвач или на група превозвачи, обединени в консорциум.



Избраният изпълнител на поръчката ще бъде задължен да спазва утвърдените разписания, а Общината – да компенсира извършените разходи в съответствие с разпоредбите на регламент 1370/2007 г. на Европейския парламент относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Според регламента, на превозвачите трябва да се плаща на километър изминат пробег плюс разумна печалба.