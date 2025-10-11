ЗАРЕЖДАНЕ...
|Градският транспорт в Пловдив остава частен в следващите 10 години
Предложението на кмета Костадин Димитров е обслужването на линиите от частни фирми да бъде за 10 години. Местният парламент трябва да даде предварително съгласие за продължителността на срока, като възлагането може да е на един превозвач или на група превозвачи, обединени в консорциум.
Избраният изпълнител на поръчката ще бъде задължен да спазва утвърдените разписания, а Общината – да компенсира извършените разходи в съответствие с разпоредбите на регламент 1370/2007 г. на Европейския парламент относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Според регламента, на превозвачите трябва да се плаща на километър изминат пробег плюс разумна печалба.
