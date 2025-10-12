ИЗПРАТИ НОВИНА
Поредна крачка към изграждане на многоетажен паркинг до Хуманитарната гимназия
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 08:00Коментари (0)140
©
Поредна стъпка за изграждане на многоетажен паркинг до Хуманитарната гимназия ще бъде направена на предстоящото заседание на пловдивския общински съвет на 15 октомври. Имот на бул. "Цар Борис III Обединител" 50, публична общинска собственост, предназначен за образование, ще бъде обявен за "публична общинска собственост, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от место значение". Предложението е заложено като точка 1 в дневния ред на сесията, предава Plovdiv24.bg.

Теренът е с обща площ 1240 квадратни метра и в него има едноетажна масивна сграда от 450 кв.м. и още две по-малки сгради. Имотът е бил предоставен на МУТЦПО - юридическо лице на общинска издръжка. През 2013 г. структурата е закрита и управлението на имота е възложено на кмета. 

Намерението на настоящото административно управление на Пловдив е сега сградите да бъдат съборени и на тяхно място да се издигне многоетажен паркинг и през юни 2025 г. мнозинството общински съветници подкрепиха предложението. Сега било необходимо нарочно решение на ОбС за обявяване на имота за публична общинска собственост, съгласно чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС.







