|Поредна крачка към изграждане на многоетажен паркинг до Хуманитарната гимназия
Теренът е с обща площ 1240 квадратни метра и в него има едноетажна масивна сграда от 450 кв.м. и още две по-малки сгради. Имотът е бил предоставен на МУТЦПО - юридическо лице на общинска издръжка. През 2013 г. структурата е закрита и управлението на имота е възложено на кмета.
Намерението на настоящото административно управление на Пловдив е сега сградите да бъдат съборени и на тяхно място да се издигне многоетажен паркинг и през юни 2025 г. мнозинството общински съветници подкрепиха предложението. Сега било необходимо нарочно решение на ОбС за обявяване на имота за публична общинска собственост, съгласно чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС.
