ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Подземни паркинги планират в "Северен"
Експерти от кметството са идентифицирали два терена на улиците "Кольо Фичето“ и на "Панагюрище“, които са подходящи за подземни съоръжения.
Третата локация е бул. "Дунав“ 40-44, но част от живущите се обявяват против. Ако се реализира този проект, там може да се направят около 120-130 наземни паркоместа и поне още толкова, ако има само едно подземно ниво. "Факт е, че няма 51% съгласие и в този случай не можем да инвестираме средства“ – коментира кметицата.
Проблемът с липсата на паркоместа в района може да се реши и с многоетажни паркинги. В района на "Брезовско шосе“ са идентифицирани две подходящи места. За да се направят обаче там не трябва да има жилищно застрояване. За хората, които ще си оставят автомобилите, е необходим удобен транспорт, за да може да се придвижват из града.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 90
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почина политикът, който си татуира Ахмед Доган
20:15 / 29.12.2025
Пловдивчани посегнаха към "Бурканбанк", станаха опашки
19:37 / 29.12.2025
30-ина души поискаха в Пловдив запазване на лева
19:20 / 29.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
16:41 / 29.12.2025
Любезни дами обслужват експедитивно чакащи на опашки в полицията
16:18 / 29.12.2025
Арборист: Готов съм да съдействам!
14:25 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS