Подземни паркинги планират в "Северен"

Три подземни паркинга могат да бъдат изградени на територията на район "Северен", съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата Венцислава Любенова.



Експерти от кметството са идентифицирали два терена на улиците "Кольо Фичето“ и на "Панагюрище“, които са подходящи за подземни съоръжения.



Третата локация е бул. "Дунав“ 40-44, но част от живущите се обявяват против. Ако се реализира този проект, там може да се направят около 120-130 наземни паркоместа и поне още толкова, ако има само едно подземно ниво. "Факт е, че няма 51% съгласие и в този случай не можем да инвестираме средства“ – коментира кметицата.



Проблемът с липсата на паркоместа в района може да се реши и с многоетажни паркинги. В района на "Брезовско шосе“ са идентифицирани две подходящи места. За да се направят обаче там не трябва да има жилищно застрояване. За хората, които ще си оставят автомобилите, е необходим удобен транспорт, за да може да се придвижват из града.