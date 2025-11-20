ИЗПРАТИ НОВИНА
Препотвърдено: Бившият ТЕЛК става паркинг, а не училище
Автор: Диана Бикова 15:08Коментари (0)126
© Plovdiv24.bg
Мнозинството в пловдивския общински съвет препотвърди решението си на мястото на бившия ТЕЛК на ул. "4 януари" да се изгради многоетажен паркинг. Това се случи след като с 11 гласа "за", 5 "против" и 31 "въздържал се" не беше подкрепена отмяната на Решение № 206 от 12.06.2025 г., за промяна предназначението на два имота от "за друг обществен обект, комплекс, детска градина" на "за обект комплекс за образование, предава Plovdiv24.bg.

Целта на предложението е в този имот да се направи новата сграда на ОУ "Княз Александър I" вместо да се разкопава и строи в двора на Хуманитарната гимназия, обясни от името на вносителите Веселина Александрова

"Тук не става въпрос за това да е за образование или паркинг, а за нещо по-голямо. Всички искаме развитие на пешеходната зона. В момента имаме недобре развит паркинг за 100-110 места. Между 300 и 400 места можем да изградим и така туристи и гости няма да влизат в центъра, а ще имат възможност, оставяйки си там автомобила, да стигнат до "Капана", Стария град. Това, което предлагаме, е налично в целия ЕС. Този парцел за образование ни дава възможност за детска градина с 2 групи, която ще е директно на булеварда. Парцели за образование има много – и в Тракия зона А-12 и другаде. Въпросът не е противопоставяне образование срещу паркинг. Искаме развитие на пешеходната зона"  - отговори кметът Костадин Димитров

Градоначалникът съобщи, че има готов проект за ремонт на подлеза до баня "Старинна", с 6-7 асансьори и предстои дебат как да се реализира по най-удобния за всички граждани начин. 

Ако сега се спре процедурата за изграждането на основното училище, общината ще загуби финансирането, отпуснато от държавата - предупреди зам.-кметът по образование Владимир Темелков

Според арх. Костадин Палазов от "БСП за България" основната първопричина за какафонията се казва "инженеринг". До момента не е представена визуализация на бъдещото училище. "Ние не сме видели предложението на избрания на инженеринг проектант да измести линията от 15 метра на 5 метра. Не знаем дали този проектант има правоспособност да работи с паметници на културата. Убеден съм, че ако няма правоспособност, Министерство на културата няма да одобри проекта. Проблемът с паркирането в централната градска част е голям, но задължително трябва да се реши проблемът и с основното училище" - заяви той. 

Идеята за многоетажен паркинг е от времето на кмета Иван Тотев, припомни Слави Георгиев от ГЕРБ. Заяви, че лично той е против в двора на Хуманитарната гимназия да има друго училище, но в същото време смята, че нов учебен корпус няма място в бившия ТЕЛК. 

Целият дебат може да гледате в прикаченото видео!



