© виж галерията До Университетска болница "Каспела" вече работи новият многоетажен паркинг, който осигурява удобен достъп за пациенти, техните близки и всички жители на района. Паркингът е обществено достъпен и може да бъде използван свободно от всеки, като таксата е 2 лева на час – идентична с цената в "синя зона" в Пловдив.



Съоръжението предлага поддържана и охраняема среда, ясно разграфени места и лесен достъп, което го превръща в едно от най-удобните решения за паркиране в район с традиционно голям недостиг на свободни пространства.



"Строителството на новия многоетажен паркинг приключи, след като започна през лятото на 2024 година. Той разполага с четири надземни и едно подземно ниво и осигурява 250 паркоместа, от които ще се възползват пациенти, техни близки и всеки, който има нужда да паркира," посочи доц. д-р Даниел Дойков от УМБАЛ Каспела.



В контекста на сериозния недостиг на паркоместа в Пловдив, новият паркинг в "Западен" значително ще облекчи трафика около университетската болница. Условията и цените за почасово паркиране са изцяло съобразени с общинската наредба за паркиране.



Едновременно с това съоръжението е пример и за устойчиво строителство. На южната му фасада ще бъдат монтирани фотоволтаични панели, които ще покриват енергийните нужди на сградата – осветление, асансьори и системи за контрол на достъпа.



Важно е да се отбележи, че паркингът е изцяло частна инвестиция на УМБАЛ Каспела, без участие на средства от общинския бюджет. От началото на новата година ще се предлагат и месечни абонаменти.



От болницата уточняват, че за нуждите на служителите работят други два паркинга един на ул. "Царевец" и един на ул. "Модър", така че новият многоетажен паркинг е отворен за всички останали, които имат нужда от удобен, достъпен и сигурен начин за паркиране в района на болницата.