ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Готов е новият многоетажен паркинг на болница "Каспела"
Съоръжението предлага поддържана и охраняема среда, ясно разграфени места и лесен достъп, което го превръща в едно от най-удобните решения за паркиране в район с традиционно голям недостиг на свободни пространства.
"Строителството на новия многоетажен паркинг приключи, след като започна през лятото на 2024 година. Той разполага с четири надземни и едно подземно ниво и осигурява 250 паркоместа, от които ще се възползват пациенти, техни близки и всеки, който има нужда да паркира," посочи доц. д-р Даниел Дойков от УМБАЛ Каспела.
В контекста на сериозния недостиг на паркоместа в Пловдив, новият паркинг в "Западен" значително ще облекчи трафика около университетската болница. Условията и цените за почасово паркиране са изцяло съобразени с общинската наредба за паркиране.
Едновременно с това съоръжението е пример и за устойчиво строителство. На южната му фасада ще бъдат монтирани фотоволтаични панели, които ще покриват енергийните нужди на сградата – осветление, асансьори и системи за контрол на достъпа.
Важно е да се отбележи, че паркингът е изцяло частна инвестиция на УМБАЛ Каспела, без участие на средства от общинския бюджет. От началото на новата година ще се предлагат и месечни абонаменти.
От болницата уточняват, че за нуждите на служителите работят други два паркинга един на ул. "Царевец" и един на ул. "Модър", така че новият многоетажен паркинг е отворен за всички останали, които имат нужда от удобен, достъпен и сигурен начин за паркиране в района на болницата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Музей, какъвто няма досега в България, отвaря днес врати в Пловди...
07:05 / 21.11.2025
В Пловдив дават старт на проект за 24 млн. лв
07:00 / 21.11.2025
Нови затруднения за пловдивските шофьори, ограничават движението ...
06:00 / 21.11.2025
10 дни грешка в документацията на ЗОП седи, без никой от община П...
19:23 / 20.11.2025
Клиентка на търговска верига в Пловдив измисли нов вид кражба
17:50 / 20.11.2025
Кола за над един милион лева по улиците на Пловдив
17:43 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS