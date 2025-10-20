© Plovdiv24.bg виж галерията Освен пред централния вход на община Пловдив униформени служители на МВР са разположени и пред бившия Партиен дом, където се помещава част от общинската администрация, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Към момента гражданите влизат спокойно. Според наш източник няма полиция на четвъртия етаж, където е Дирекцията за обществените поръчки, нито на седмия, където е дирекция "Строителство и инвестиции".



