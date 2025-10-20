ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Полиция и пред бившия Партиен дом
Към момента гражданите влизат спокойно. Според наш източник няма полиция на четвъртия етаж, където е Дирекцията за обществените поръчки, нито на седмия, където е дирекция "Строителство и инвестиции".
Очаквайте подробности!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Бивш заместник-кмет: Не знам нищо
10:54 / 20.10.2025
Разследващи иззеха компютър от сградата на община Пловдив
10:48 / 20.10.2025
Прокуратурата: Нямаме общо със случващото се пред община Пловдив
10:35 / 20.10.2025
Европрокуратурата разследва проект и документи на община Пловдив?...
10:28 / 20.10.2025
Жандармерия пред община Пловдив, униформени са на входа на сграда...
09:56 / 20.10.2025
Прощаваме се с директорката на Търговската гимназия в Пловдив
11:03 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS