|Поискаха оставката на кмета на Пловдив
В своя позиция съветниците определят случилото се като "най-тежкото доказателство за управленския провал на кмета и неговия екип“. Те припомнят, че още от началото на мандата са настоявали за реформи в ресор "Екология“, включително за изграждане на капацитет и реално заработване на отдела "Зелена система“, но това така и не е било направено.
Според тях управлението на Костадин Димитров и заместника му по екология Иван Стоянов е белязано от системни провали – от проблемите с отпадъците и зелената система до замърсяването на въздуха и пожарите на сметището край Цалапица и в базата на ОП "Чистота“. От ПП–ДБ подчертават, че вече неведнъж са посочвали Иван Стоянов като пример за несправяне с поверения му ресор.
"Смяната на директора на ОП "Градини и паркове“ е само прах в очите на пловдивчани и не може да прикрие липсата на стратегическа визия и управленска некомпетентност“, се посочва още в позицията.
Съветниците от ПП–ДБ изразяват съболезнования към близките на загиналия пловдивчанин и подчертават, че "бездействието и грешните решения на кмета са довели до най-тежкия резултат – отнет човешки живот“.
