Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами
22:32
©
ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура. Днес сутринта са влезли едновременно в над 40 офиса на фирми и частни адреси в София и страната. Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове. 

Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, според запознати с разследването.


