|Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами
Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, според запознати с разследването.
