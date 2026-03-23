Двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 часа днес. Това става ясно от публикация на и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.
При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро.
Те са били открити в кашони и чували в автомобили на различни места в София. Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.
/
Още от Криминални
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.