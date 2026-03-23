Автор: Емануела Вилизарова 21:32

Двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 часа днес. Това става ясно от публикация на и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.



При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро.



Те са били открити в кашони и чували в автомобили на различни места в София. Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.