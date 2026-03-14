Оставиха в ареста 7 от обвинените в рекет чрез бързи кредити
Съдебният състав прие, че има достатъчно доказателства и свидетелски показания, за да се направи обосновано предположение, че са съпричастни към деянията, за които са обвинени.
Няма опасност да се укрият, но могат да извършат престъпления, мотивира се съдът. Двама от тях вече са осъждани и са в изпитателен срок. За осмия задържан съдът не намери достатъчно доказателства и не определи никаква мярка. Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС. В случай на такива съдебното заседание е насрочено за 19 март от 10 ч.
ФОКУС припомня, че обвинямите са задържани при съвместна операция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП в петък. По време на операцията са извършени обиски и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства.
В хода на разследването, продължило близо година, са документирани методите, с които служителите на кредитната къща са действали спрямо длъжници, включително прояви на насилие, изнудване, заплахи за живота и отвличания. Установени са и граждани, пострадали от действията им, които са били подлагани на физически и психически натиск, както и принуждавани да извършват имотни сделки.
