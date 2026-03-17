ГДБОП удари в Пловдив, има арестувани и много твърди наркотици!
Акцията срещу престъпна група за разпространение на наркотици е проведена на 12 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
При предприетите действия по разследването са проверени жилища и превозни средства, собственост или използвани от пет лица, обект на разследването. При претърсване на един от адресите в с. Крумово, обл. Пловдив, са иззети 4 буркана, съдържащи марихуана с тегло 205 гр., кашон с 40 кутии вейпове, 22 патрона и електронни устройства.
Двама мъже са арестувани от антимафиотите. Задържането им е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като на 16 март съдът е определил мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.
48-годишен мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а ал.2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – кокаин в съучастие като съизвършители с още двама турски граждани.
По същото досъдебно производство като обвиняем е привлечен и мъж с двойно гражданство – българско и турско, за държане без надлежно разрешително и с цел разпространение на марихуана.
Още по темата
Задържаха полицейски шеф
12.12
Службите в България и още 7 държави разбиха мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
Още от Криминални
