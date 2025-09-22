ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивският общински инспекторат: На това заведение сме му написали 3 акта
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 16:30
©
В отговор на публикация на Plovdiv24.bg със заглавие "Стига лакомия в "Капана", не им ли е неудобно?", от община Пловдив информираха следното:

Пловдивският общински инспекторат осъществява ежедневен (включително събота, неделя и национални празници) контрол на територията на целия град, включително в "Капана".

В период от 01.06.2025г. до 15.09.2025г. са извършени 149 проверки във въпросния квартал. Контролът е осъществяван в регламентираното работно време на инспектората, както и 4 пъти с променен график - в тъмната част на денонощието.

В резултат от проверките са съставени 20 констативни протокола с предписания и 13 акта за установени нарушения. На наргиле бар Grand Hookah са съставени и предявени 3 акта за установяване на административно нарушение, всички за констатирани нарушения в тъмната част на денонощието. Проверките и контролът ще продължат и занапред в работно и извънработно време.


