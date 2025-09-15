ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читател: Стига лакомия в "Капана", не им ли е неудобно?
Според гражданите броят им е бил над 40, като масите са заели цялото пространство пред заведението и около него.
"От единия край на улицата до нон-стопа – всичко беше в маси. В шок съм. Как може? Стига толкова лакомия в "Капана". Успокояват се, че в събота вечер няма кой да ги провери, но не изпитват ли неудобство“, коментира възмутен гражданин.
Припомняме, че в наредбата на ОбС Пловдив за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане се упоменава, че масите за открито сервиране, хладилни витрини и други се поставят въз основа на одобрена схема от главния архитект на съответния район.
Репортер на Plovdiv24.bg се разходи в района и забеляза, че заведението има струпани множество маси отвън, което потвърджава думите на читателя ни.
