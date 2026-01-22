Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска страната

© Plovdiv24.bg Апелативният съд в Пловдив забрани на 19-годишния Божидар Бобоков, който е син на бизнесмена Атанас Бобоков, да напуска страната и потвърди наложената му парична гаранция от 5 000 лева, определена от Окръжния съд в Смолян.



На днешното си заседание апелативните магистрати заявиха, че споделят изводите на Окръжен съд Пловдив, според които гаранцията е достатъчна, за да изпълни целите на мярката за неотклонение.



В същото време обаче съдът наложи допълнителна процесуална мярка "забрана за напускане пределите на страната“.



Божидар Бобоков е разследван за разпространение на наркотични вещества. На 15 януари той бе задържан в курорта "Пампорово“, като в автомобила му бяха открити 122 грама марихуана.



За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба в размер от 5 000 до 20 000 лева.



Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.



Срещу Бобоков-младши има и висящо дело в София. На 1 декември той бе задържан за палене на кофи за боклук по време на протестите срещу правителството.