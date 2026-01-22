ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска страната
На днешното си заседание апелативните магистрати заявиха, че споделят изводите на Окръжен съд Пловдив, според които гаранцията е достатъчна, за да изпълни целите на мярката за неотклонение.
В същото време обаче съдът наложи допълнителна процесуална мярка "забрана за напускане пределите на страната“.
Божидар Бобоков е разследван за разпространение на наркотични вещества. На 15 януари той бе задържан в курорта "Пампорово“, като в автомобила му бяха открити 122 грама марихуана.
За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба в размер от 5 000 до 20 000 лева.
Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Срещу Бобоков-младши има и висящо дело в София. На 1 декември той бе задържан за палене на кофи за боклук по време на протестите срещу правителството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 28 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди нови...
13:39 / 22.01.2026
Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен с...
14:24 / 22.01.2026
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS