Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска страната
Автор: Георги Кирилов 14:51Коментари (1)300
© Plovdiv24.bg
Апелативният съд в Пловдив забрани на 19-годишния Божидар Бобоков, който е син на бизнесмена Атанас Бобоков, да напуска страната и потвърди наложената му парична гаранция от 5 000 лева, определена от Окръжния съд в Смолян.

На днешното си заседание апелативните магистрати заявиха, че споделят изводите на Окръжен съд Пловдив, според които гаранцията е достатъчна, за да изпълни целите на мярката за неотклонение.

В същото време обаче съдът наложи допълнителна процесуална мярка "забрана за напускане пределите на страната“.

Божидар Бобоков е разследван за разпространение на наркотични вещества. На 15 януари той бе задържан в курорта "Пампорово“, като в автомобила му бяха открити 122 грама марихуана.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба в размер от 5 000 до 20 000 лева.

Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Срещу Бобоков-младши има и висящо дело в София. На 1 декември той бе задържан за палене на кофи за боклук по време на протестите срещу правителството.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Войната между Олигарсите е жестока. Това е добър признак че времето им изтича.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

