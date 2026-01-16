ИЗПРАТИ НОВИНА
Обвиниха Божидар Бобоков
Автор: Нели Гергьовска 17:02
© ФОКУС
Днес, 16 януари 2026 г., Окръжна прокуратура – Смолян привлече като обвиняем Божидар Бобоков, на 19 г., за това, че на 15.01.2026 г. в курортен комплекс Пампорово, област Смолян, в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама - престъпление по чл. 354а, ал.1 от Наказателния кодекс, съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.

На 15 януари 2026 г. в Пампорово, полицейски служители спрели за рутинна проверка лек автомобил, в който пътувал младият мъж. При извършването й, те забелязали, че на задната седалка на превозното средство и пред нея имало полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. На място е пристигнал разследващ полицай. При извършен полеви наркотест тревистата маса е реагирала на марихуана с общо бруто тегло 384,46 грама. Според събраните до момента доказателства наркотичното вещество е държано от Божидар Бобоков с цел разпространение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Окръжна прокуратура – Смолян ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.







Хубава работа.Резидента иска да прави Бобоков министер а синето му в затвора.Направо министер на затворите да го направи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

