|Обвиниха Божидар Бобоков
На 15 януари 2026 г. в Пампорово, полицейски служители спрели за рутинна проверка лек автомобил, в който пътувал младият мъж. При извършването й, те забелязали, че на задната седалка на превозното средство и пред нея имало полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. На място е пристигнал разследващ полицай. При извършен полеви наркотест тревистата маса е реагирала на марихуана с общо бруто тегло 384,46 грама. Според събраните до момента доказателства наркотичното вещество е държано от Божидар Бобоков с цел разпространение.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Окръжна прокуратура – Смолян ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
