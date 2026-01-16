ЗАРЕЖДАНЕ...
|Срещу 5000 лв. гаранция съдът в Смолян пусна Божидар Бобоков
Наблюдаващият прокурор по делото Станчо Станчев поиска постоянна мярка "Задържане под стража“, като заяви по време на заседанието, че Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е женен и разполага с финансови възможности, които биха му позволили да напусне страната. Той изтъкна и факта, че младият мъж се е придвижвал със скъп автомобил и е държал значително количество наркотично вещество.
Официално обвинението е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама, престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След направената експертиза е установено, че нетното количество на наркотика е 122 грама.
За по-лека мярка - "подписка“ или парична гаранция до 5000 лв. настоя защитата на обвиняемия. Адвокатът на Бобоков заяви пред съда, че младежът учи в частното училище "Свети Георги“ в София по програма на Кеймбридж, а преди това е бил ученик в Швейцария.
Божидар Бобоков каза по време на заседанието, че няма постоянни доходи и се е занимавал с търговия на криптовалута, а по сметките му имало по-малко от 500 долара. На въпрос от страна на съдията, дали родителите на младия мъж могат да осигурят паричната гаранция, той отговори утвърдително. Пред съда 19-годишният Бобоков каза още още, че му предстоят изпити по математика и че престоят в ареста би го лишил от възможността да ги положи.
На заседанието не присъстваха близки на обвиняемия.
Припомняме, че вчера в Пампорово при рутинна проверка на лек автомобил е задържан Божидар Бобоков. В колата на задната седалка и пред нея са открити полиетиленови опаковки в различни разфасовки със суха зелена тревиста маса. Направеният полеви наркотест показа, че това е марихуана.
Разследването по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Смолян.
