ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Срещу 5000 лв. гаранция съдът в Смолян пусна Божидар Бобоков
Автор: Нели Гергьовска 19:12Коментари (0)371
© ФОКУС
Срещу 5000 лв. парична гаранция Окръжен съд – Смолян пусна 19-годишния Божидар Бобоков, който бе обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение в Пампорово, предаде ФОКУС.

Наблюдаващият прокурор по делото Станчо Станчев поиска постоянна мярка "Задържане под стража“, като заяви по време на заседанието, че Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е женен и разполага с финансови възможности, които биха му позволили да напусне страната. Той изтъкна и факта, че младият мъж се е придвижвал със скъп автомобил и е държал значително количество наркотично вещество.

Официално обвинението е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама, престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След направената експертиза е установено, че нетното количество на наркотика е 122 грама.

За по-лека мярка - "подписка“ или парична гаранция до 5000 лв. настоя защитата на обвиняемия. Адвокатът на Бобоков заяви пред съда, че младежът учи в частното училище "Свети Георги“ в София по програма на Кеймбридж, а преди това е бил ученик в Швейцария.

Божидар Бобоков каза по време на заседанието, че няма постоянни доходи и се е занимавал с търговия на криптовалута, а по сметките му имало по-малко от 500 долара. На въпрос от страна на съдията, дали родителите на младия мъж могат да осигурят паричната гаранция, той отговори утвърдително. Пред съда 19-годишният Бобоков каза още още, че му предстоят изпити по математика и че престоят в ареста би го лишил от възможността да ги положи.

На заседанието не присъстваха близки на обвиняемия.

Припомняме, че вчера в Пампорово при рутинна проверка на лек автомобил е задържан Божидар Бобоков. В колата на задната седалка и пред нея са открити полиетиленови опаковки в различни разфасовки със суха зелена тревиста маса. Направеният полеви наркотест показа, че това е марихуана.

Разследването по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Смолян.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ИПИ: Парламентът е на път да приеме абсурден закон за пълен контр...
17:34 / 16.01.2026
България може да задмине средните европейски доходи до 10-15 годи...
17:18 / 16.01.2026
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната, половин България е...
16:10 / 16.01.2026
Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и...
17:02 / 16.01.2026
Обвиниха Божидар Бобоков
17:02 / 16.01.2026
Почина бизнесменът Гери Ченчаджията
14:55 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: