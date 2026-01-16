ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 400 грама канабис са открити в автомобила на сина на Атанас Бобоков
"При извършената проверка в автомобила му "Киа спортидж“, негова собственост, паркиран пред хотелски комплекс в Пампорово е установено, че държи в различни по вид опаковки суха зелена тревна маса с общо тегло 384,46 грама, реагираща на канабис. Мъжът е задържан аз срок от 24 часа по Закона за МВР“, поясни ст. комисар Цанков.
Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов уточни, че са извършени първоначални действия по претърсване на автомобила, като са иззети наркотичните вещества, които са били на видно място – задната седалка на колата. "Полевия наркотест показва, че това е марихуана. Очакваме бързо да се изготви експертизата, за да сме категорични. Разпитани са свидетели по делото. Към момента се предявява постановлението за привличането на обвиняемия. Предстои да се прецени каква мярка за неотклонение да се вземе спрямо него. Ще се вземе предвид и факта, че той има и мярка "подписка“ заради участие в безредиците при протестите в столицата през декември“, поясни окръжният прокурор на Смолян.
Той отбеляза, че мъжът е съдействал за разкриване на обективната истина на този етап. "Предстои да се види какво ще е поведението му – какъв е произходът на канабиса и какви са били намеренията да се посети Пампорово с голямо количество канабис и дали те са били с цел разпространение“, посочи Симов, като допълни, че заедно с приятеля му, с който са били в автомобила, не са имали намерение да пренощуват в курорта, а да се приберат обратно към София.
