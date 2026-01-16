ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Близо 400 грама канабис са открити в автомобила на сина на Атанас Бобоков
Автор: Нели Гергьовска 13:05Коментари (0)138
© ФОКУС
На 15 януари в РУ-Чепеларе е образувано бързо производство срещу 19-годишен мъж от София притежание на канабис, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян, ст. комисар Цветан Цанков, предаде репортер на ФОКУС. Припомняме, че става въпрос за сина на бизнесмена Атанас Бобоков, Божидар.

"При извършената проверка в автомобила му "Киа спортидж“, негова собственост, паркиран пред хотелски комплекс в Пампорово е установено, че държи в различни по вид опаковки суха зелена тревна маса с общо тегло 384,46 грама, реагираща на канабис. Мъжът е задържан аз срок от 24 часа по Закона за МВР“, поясни ст. комисар Цанков.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов уточни, че са извършени първоначални действия по претърсване на автомобила, като са иззети наркотичните вещества, които са били на видно място – задната седалка на колата. "Полевия наркотест показва, че това е марихуана. Очакваме бързо да се изготви експертизата, за да сме категорични. Разпитани са свидетели по делото. Към момента се предявява постановлението за привличането на обвиняемия. Предстои да се прецени каква мярка за неотклонение да се вземе спрямо него. Ще се вземе предвид и факта, че той има и мярка "подписка“ заради участие в безредиците при протестите в столицата през декември“, поясни окръжният прокурор на Смолян.

Той отбеляза, че мъжът е съдействал за разкриване на обективната истина на този етап. "Предстои да се види какво ще е поведението му – какъв е произходът на канабиса и какви са били намеренията да се посети Пампорово с голямо количество канабис и дали те са били с цел разпространение“, посочи Симов, като допълни, че заедно с приятеля му, с който са били в автомобила, не са имали намерение да пренощуват в курорта, а да се приберат обратно към София.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Как НЗОК плаща за зравето ни?
12:05 / 16.01.2026
Караджов: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:02 / 16.01.2026
Президентът връчи третия мандат на АПС, те го върнаха неизпълнен
10:27 / 16.01.2026
Симеон Дянков: Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се ...
10:08 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар...
09:53 / 16.01.2026
Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма...
09:05 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Продадоха трите апартамента на пловдивчанин
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: