Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния базар

"Здравейте. Снощи посетихме Коледния базар до сградата на пощата в Пловдив. Базарът и най-вече украсата са чудесни!



Решихме да се почерпим с наденичка и да направим сравнение с немските. От години обикаляме коледните базари в Германия и са ни любима дестинация.



Това на снимката получихме за 12 лв., но за съжаление го видяхме вкъщи, след като отворихме торбата и кутията.



Братвурстът струва 9 лв., а краставичките по 1,50лв., като ни сложиха трета бонус, защото едната е малка. Подигравка абсолютна! Към кутията в големия плик нямаше хляб или каквото и да подобие на него.



Само това от снимката - 12 лв. Къщичките с вурстове са две - това купихме от първата, идвайки от общината, разположена срещу градината.



Поздрави, Мариана".



Сигналът тази сутрин ни изпрати читателка на Plovdiv24.bg.