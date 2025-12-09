ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния базар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16
© Plovdiv24.bg
"Здравейте. Снощи посетихме Коледния базар до сградата на пощата в Пловдив. Базарът и най-вече украсата са чудесни!  

Решихме да се почерпим с наденичка и да направим сравнение с немските. От години обикаляме коледните базари в Германия и са ни любима дестинация.

Това на снимката получихме за 12 лв., но за съжаление го видяхме вкъщи, след като отворихме торбата и кутията.  

Братвурстът струва 9 лв., а краставичките по 1,50лв., като ни сложиха трета бонус, защото едната е малка. Подигравка абсолютна! Към кутията в големия плик нямаше хляб или каквото и да подобие на него.

Само това от снимката - 12 лв. Къщичките с вурстове са две - това купихме от първата, идвайки от общината, разположена срещу градината. 

Поздрави, Мариана".

Сигналът тази сутрин ни изпрати читателка на Plovdiv24.bg.


