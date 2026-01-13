Пловдивчанка: Тук не приемат евро, а само левове!

© Възмутена гражданка от Пловдив потърси Plovdiv24.bg, за да сподели на какво е станала свидетел днес в града под тепетата.



Жената съобщи, че в магазина на "Т Маркет" на улица "Васил Левски" служителките отказват да приемат евробанкноти и монети, а са искали от клиентите да плащат само в левове.



Пред мен върнаха една възрастна жена, която стискаше в ръката си банкнота от 10 евро. Наложи се аз да й дам 20 лева, а тя ми даде въпросните 10 евро, за да може да си напазарува.



На въпрос защо не приемат евро, а да връщат в левове, служителка ми отговори "Така ни е наредено".