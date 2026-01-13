ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка: Тук не приемат евро, а само левове!
Жената съобщи, че в магазина на "Т Маркет" на улица "Васил Левски" служителките отказват да приемат евробанкноти и монети, а са искали от клиентите да плащат само в левове.
Пред мен върнаха една възрастна жена, която стискаше в ръката си банкнота от 10 евро. Наложи се аз да й дам 20 лева, а тя ми даде въпросните 10 евро, за да може да си напазарува.
На въпрос защо не приемат евро, а да връщат в левове, служителка ми отговори "Така ни е наредено".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив доказаха необосновани увеличения на услуги и стоки
14:35 / 13.01.2026
Mall Plovdiv официално има нови собственици
13:43 / 13.01.2026
Пловдивският апелативен съд и прокуратурата плащат 280 000 лв. на...
12:14 / 13.01.2026
Община Пловдив: Боклукът не е вдигнат заради некоректни шофьори
10:03 / 13.01.2026
Пловдив е изправен пред нов проблем?
09:06 / 13.01.2026
Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за парки...
08:18 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS